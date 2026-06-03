Ανδρουλάκης: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο

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Στη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια» παρευρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τόνισε πως «για εμάς, ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο».

Ο κ. Ανδρουλάκης, αφού εξέφρασε την χαρά του για την παρουσία στα Ποσειδώνια, υπογράμμισε πως «δεν μπορεί να μη μας προβληματίζει, όμως, το γεγονός ότι υπάρχει μείωση του εθνικού νηολογίου. Πρέπει να ξανακάνουμε ελκυστική την ελληνική σημαία και αυτό σημαίνει άμεση εφαρμογή του ψηφιακού νηολογίου», επισήμανε.

«Και βέβαια, εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που θα καταργήσει τη γραφειοκρατία και περιττές διαδικασίες», προσέθεσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «έχουμε χρέος να αξιοποιήσουμε και τις ευρωπαϊκές εμπειρίες μέσα από το ευρωπαϊκό και το κοινοτικό πλαίσιο», καταλήγοντας ότι «πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους νέους για το ναυτικό επάγγελμα – με στήριξη των ναυτικών σχολών – και προοπτική στη ναυτιλία, γιατί είναι από τους σημαντικότερους πρεσβευτές μας στο εξωτερικό».