MVP του Final Four της Euroleague ο Φουρνιέ: «Ήταν αδύνατο να χάσουμε με αυτούς τους οπαδούς» (pic)
Ο Εβάν Φουρνιέ που ήταν καταλυτικός ώστε ο Ολυμπιακός να αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του φετινού Final Four της Αθήνας.
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη Euroleague στο «Telekom Center» επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές των Ερυθρόλευκων ήταν δίχως αμφιβολία ο Εβάν Φουρνιέ, που έδειξε για ακόμη μία φορά την τεράστια ποιότητά του.
Έτσι, λίγο μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Γάλλος γκαρντ αναδείχθηκε MVP του Final Four της διοργάνωσης, μετά και την πολύ καλή του εμφάνιση στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε.
«Ακούγεται υπέροχο ότι είμαι πρωταθλητής Ευρώπης. Τρομεροί οπαδοί. Θέλω να πω ευχαριστώ στους οπαδούς, στην ομάδα. Ήταν πολύ δύσκολο μας, αλλά ήταν αδύνατο να χάσουμε με αυτόν τον κόσμο. Δεν πήρα από πέρσι κίνητρο. Πήρα από αυτό που συμβαίνει με τον κόσμο», ανέφερε ο Φουρνιέ στις δηλώσεις του.
Η ανάρτηση της Euroleague:
The 2026 EuroLeague Final Four MVP ⭐️ @EvanFourmizz
Presented by @Moto #F4GLORY pic.twitter.com/eyaKgHThqr
— EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2026
