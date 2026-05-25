Ο Ολυμπιακός κυπελλούχος στη Euroleague – Συγχαρητήρια και από την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία

Συγχαρητήρια στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα από την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας. Σπουδαία η νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός, κατακτώντας το κύπελλο της Euroleague, στον τελικό επί της Ρεάλ Μαδρίτης, κατακτώντας τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο του.



Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνεχάρη την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου τονίζοντας:

«Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες και στον προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζώκα για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου.

Η σκληρή δουλειά, η αφοσίωση και η πίστη σας στον στόχο, έφεραν το ελληνικό μπάσκετ, αλλά και τον ελληνικό αθλητισμό για ακόμα μία φορά στην κορυφή της Ευρώπης κάνοντας υπερήφανους όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.

Με τον συνδυασμό ταλέντου, πειθαρχίας και αυτοπεποίθησης που σας διακρίνει, αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και προσφέρατε ένα λαμπρό παράδειγμα σε όλους και προπαντός στους νέους και τις νέες, ότι οι μεγάλοι στόχοι είναι εφικτοί, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά σε κάθε πεδίο δράσης».

Ο πρωθυπουργός

Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη! Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final4 στην πατρίδα μας. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 24, 2026

Το ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανακοίνωσή του σημειώνει:

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό! Το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας σε ελληνική ομάδα!».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε ανάρτησή του στο Facebook γράφει:

«Η Ευρώπη στα ερυθρόλευκα. Συγχαρητήρια στον Θρύλο μας για μια ακόμη ιστορική στιγμή γεμάτη περηφάνια και συγκίνηση. Πρωταθλητής, εκεί που ανήκεις. Ολυμπιακέ μας, έγραψες ιστορία!»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, αναφέρει:

«Ο Ολυμπιακός άξιος πρωταθλητής του ευρωπαϊκού μπάσκετ! Σήμερα ο Ολυμπιακός έγραψε ακόμα μια χρυσή σελίδα στο βιβλίο της ένδοξης ιστορίας του με την κατάκτηση της Euroleague 2026, γεμίζοντας υπερηφάνεια κάθε φίλο της ομάδας, κάθε φίλαθλο, κάθε Έλληνα. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της πρωτιάς, παίκτες, προπονητές, διοίκηση και στον κόσμο του συλλόγου. Ένα μεγάλο μπράβο για την κατάκτηση της κορυφής της μπασκετικής Ευρώπης».

— Socratis Famellos (@SFamellos) May 24, 2026

Βασίλης Κικίλιας

Συγχαρτητήρια και από τον υπουργό Ναυτιλίας