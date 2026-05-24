24.05.2026 | 01:34
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο
Τραμπ, Πούτιν, Σι: Η γεωπολιτική των «φίλων» σε έναν κόσμο σύγκρουσης
Κόσμος 24 Μαΐου 2026, 08:00

Τραμπ, Πούτιν, Σι: Η γεωπολιτική των «φίλων» σε έναν κόσμο σύγκρουσης

Πίσω από τις δημόσιες φιλοφρονήσεις Τραμπ, Πούτιν και Σι κρύβεται μια αδυσώπητη μάχη επιρροής για τη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, με την Κίνα να αναδεικνύεται επί του παρόντος κερδισμένη

Νατάσα Μπαστέα
«Αγαπητέ μου φίλε», είπε ο Πούτιν στον Σι. «Παλιέ μου φίλε», είπε ο Σι στον Πούτιν. «Φίλε μου», είπε ο Τραμπ στον Σι. «Οι σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας είναι οι πιο σημαντικές στον κόσμο», είπε ο Σι στον Τραμπ. Ηταν η γλώσσα τριών ηγετών που τους αρέσει να δείχνουν ότι έχουν χτίσει ξεχωριστή σχέση. Πέρα από τους θερμούς χαιρετισμούς, το λεγόμενο «στρατηγικό τρίγωνο» μεταξύ Ρωσίας, Κίνας και ΗΠΑ αντιμετώπισε τις τελευταίες δύο εβδομάδες μία από τις πιο σημαντικές δοκιμασίες του.

Ούτε ο Τραμπ, ούτε ο Πούτιν πήραν ακριβώς αυτά που ήθελαν, γεγονός που ανέδειξε σε ισχυρή θέση τον Σι

Το γεωπολιτικό τρίγωνο Κίνας – ΗΠΑ – Ρωσίας λειτουργεί ως μια ασύμμετρη δυναμική ισχύος όπου το Πεκίνο συχνά χρησιμεύει ως κεντρικός άξονας. Ενώ η Κίνα και η Ρωσία διατηρούν μια βαθιά στρατηγική συνεργασία για να αντισταθμίσουν την επιρροή των ΗΠΑ, και τα δύο έθνη επιδιώκουν να αποφύγουν την πλήρη οικονομική ρήξη με την Ουάσιγκτον. Πάντως, όπως τονίζει ο «Economist», για τον Σι Τζινπίνγκ, έναν ηγέτη που θέλει να τοποθετήσει την Κίνα στο επίκεντρο των διεθνών υποθέσεων, ήταν μια διθυραμβική εβδομάδα διπλωματίας.

Η συνάντηση ανά δύο των ηγετών στο Πεκίνο, μέσα σε λίγες ημέρες – κάτι πρωτοφανές στη σύγχρονη ιστορία της Κίνας – απετέλεσε μια κρίσιμη ένδειξη για την κατάσταση των διμερών σχέσεων. Και τα αποτελέσματα φαίνεται να δείχνουν μια ισορροπία – ούτε ο Τραμπ, ούτε ο Πούτιν πήραν ακριβώς αυτά που ήθελαν, γεγονός που ανέδειξε σε ισχυρή θέση τον Σι.

Η επίσκεψη Τραμπ, ο οποίος διανύει τη χαμηλότερη περίοδο δημοφιλίας του, κυρίως λόγω των οικονομικών επιπτώσεων που ακολούθησαν την επίθεση στο Ιράν και την ενεργειακή κρίση, απέφερε λίγες συγκεκριμένες εξελίξεις, με μικρή πρόοδο σε βασικές διαμάχες σχετικά με τις εξαγωγές τσιπ Nvidia και τους δασμούς.

Για τη Μόσχα, τα διακυβεύματα ήταν υψηλότερα, καθώς ο Πούτιν έφτασε στο Πεκίνο αντιμετωπίζοντας την, ίσως, πιο δύσκολη περίοδο της μακράς διακυβέρνησής του λόγω των προβλημάτων στη ρωσική οικονομία από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι Ρώσοι ήλπιζαν ότι θα υπάρξει πρόοδος για τον αγωγό φυσικού αερίου Power of Siberia 2, ο οποίος θα ανακατευθύνει προς την Κίνα φυσικό αέριο από πεδία που κάποτε προμήθευαν την Ευρώπη, όμως δεν έγινε κάποια ανακοίνωση.

Το Πεκίνο φαίνεται να μη βιάζεται να ολοκληρώσει τη συμφωνία, καθώς εκτός από τα ζητήματα τιμολόγησης, ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι η Κίνα θέλει να αποφύγει την υπερβολική εξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Και κάπως έτσι αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο ότι αυτό που το Κρεμλίνο απεικονίζει ως εταιρική σχέση ίσων μετατρέπεται σε μια ολοένα και πιο ασύμμετρη σχέση.

Ο Πούτιν επεδίωξε διαβεβαιώσεις ότι οποιαδήποτε βελτίωση στους δεσμούς της Κίνας με την Ουάσιγκτον δεν θα αλλάξει το «στρατηγικό τρίγωνο» που κρατά την Κίνα και τη Ρωσία πιο κοντά από ό,τι κρατάει η μία ή η άλλη χώρα με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ντένις Γουάιλντερ, πρώην αξιωματούχος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν. Παρ’ όλ’ αυτά, οι «Financial Times» αποκάλυψαν ότι ο Σι είπε στον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ότι ο Πούτιν μπορεί να «μετανιώσει» για την εισβολή του στην Ουκρανία – η πρώτη φορά που ο κινέζος πρόεδρος έκανε σχετική εκτίμηση σε δυτικό ηγέτη.

Στρατηγική αντιπαλότητα

Παρά τις εκφράσεις φιλίας που κατά καιρούς έχουν ανταλλάξει οι τρεις ηγέτες μεταξύ τους, η στρατηγική αντιπαλότητα δεν είναι δυνατόν να κρυφθεί, και μάλιστα σε τόσο ρευστούς καιρούς όσο αυτοί που ζούμε. Την παραμονή της επίσκεψης, ρωσική κυβερνητική εφημερίδα δημοσίευσε δύο μεγάλες φωτογραφίες στην πρώτη σελίδα της: μία με τον μοναχικό Τραμπ να ανεβαίνει τα σκαλιά του Air Force One στο τέλος του ταξιδιού του στην Κίνα και δίπλα της μια παλιά εικόνα του Πούτιν και του Σι να περπατούν μαζί.

Το οπτικό μήνυμα ήταν αδιαμφισβήτητο: Η Ρωσία και η Κίνα βρίσκονται δίπλα δίπλα στην παγκόσμια σκηνή. Ομως αυτός δεν είναι ένας κόσμος αδελφικών σχέσεων. Είναι γεωπολιτική. Και στον κόσμο της γεωπολιτικής οι σχέσεις σπάνια βασίζονται στη «φιλία». Στη σύνοδο κορυφής Σι – Πούτιν έγινε σαφές ότι υπάρχουν όρια στη συμπάθεια. «Οι θέσεις της Ρωσίας και της Κίνας δεν είναι ίδιες. Τα συμφέροντά τους δεν συμπίπτουν πάντα», παραδέχτηκε στο κεντρικό της άρθρο η ρωσική κυβερνητική εφημερίδα που είχε  δημοσιεύσει τη φωτογραφία του Πούτιν και του Σι δίπλα δίπλα.

Μπορεί και ο πρόεδρος Τραμπ να διεκδίκησε ως στενό του φίλο τον Σι Τζινπίνγκ, αλλά δεν ξεχνάμε ότι δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που η φράση «αδελφική σχέση» χρησιμοποιήθηκε σε μια άλλη σχέση υψηλού επιπέδου: αυτή τη φορά ήταν μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, καθώς η Ρωσία και η Αμερική δεσμεύτηκαν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους.

Μετά τη συνάντηση των δύο προέδρων στην Αλάσκα το περασμένο καλοκαίρι, ρώσοι αξιωματούχοι άρχισαν να αναφέρονται στο «πνεύμα του Ανκορατζ» και να υπονοούν ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον είχαν καταλήξει σε αμοιβαία συμφωνία για το πώς να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία (με όρους αποδεκτούς από τη Μόσχα). Αλλά ο πόλεμος δεν τελείωσε. Και σήμερα το «πνεύμα του Ανκορατζ» αναζητείται.

«Το πνεύμα του Πεκίνου υπάρχει», δήλωσε ο βοηθός του Πούτιν για την εξωτερική πολιτική, Γιούρι Ουσακόφ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής. «Αλλά το πνεύμα του Ανκορατζ; Δεν θυμάμαι καν αυτή τη φράση».

Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων

Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων

Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business

Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business

«Κανένα έλεος»: Η ηθική του πολεμιστή κυριαρχεί και το φάντασμα του φασισμού πλανάται πάνω από τις ΗΠΑ
«υψηλότερο ανδρικό πρότυπο» 24.05.26

«Κανένα έλεος»: Η ηθική του πολεμιστή κυριαρχεί και το φάντασμα του φασισμού πλανάται πάνω από τις ΗΠΑ

Υπό την ηγεσία του ως Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέγκσεθ υποσχέθηκε ότι θα «απελευθέρωνε τα χέρια των μαχητών για να εκφοβίζουν, να αποθαρρύνουν, να κυνηγούν και να σκοτώνουν».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα τρία αγκάθια των διαπραγματεύσεων για Ιράν και ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία και το Ομάν που… δεν θέλει
Κόσμος 24.05.26

Τα τρία αγκάθια των διαπραγματεύσεων για Ιράν και ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία και το Ομάν που… δεν θέλει

Οι διαπραγματεύσεις έχουν τρεις «νάρκες» για να περάσουν με ασφάλεια, η Σαουδική Αραβία θέλει ηρεμία και το Ομάν παρουσιάζεται ως συνδιαχειριστής του Ορμούζ την ώρα που δεν δείχνει να καίγεται.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν συνεχάρη τον Τραμπ και προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διμερείς συνομιλίες
Islamabad Summit 2 24.05.26

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν συνεχάρη τον Τραμπ και προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διμερείς συνομιλίες

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ και συνεχάρη τον Τραμπ για τις προσπάθειές του για την επίτευξη ειρήνης με το Ιράν.

To Ισραήλ επιτέθηκε σε 40 πόλεις του Λιβάνου το Σάββατο – Χτυπήθηκαν 25 υγειονομικοί στην Τύρο
Κόσμος 24.05.26

To Ισραήλ επιτέθηκε σε 40 πόλεις του Λιβάνου το Σάββατο – Χτυπήθηκαν 25 υγειονομικοί στην Τύρο

Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών συνεχίζει να αυξάνεται στον Λίβανο, με το Ισραήλ να επιτίθεται σε έξι περιφέρειες και σαράντα πόλεις εν μέσω «κατάπαυσης του πυρός»

Ισχυρές εκρήξεις στo Kίεβο σε μεγάλης κλίμακας επίθεση της Ρωσίας
Ολονύκτιες επιθέσεις 24.05.26

Ισχυρές εκρήξεις στo Kίεβο σε μεγάλης κλίμακας επίθεση της Ρωσίας

Τις τελευταίες ώρες η Ρωσία έχει χτυπήσει την Ουκρανία με drones, βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ, πυραύλους από αεροπλάνα και Ορέσνικ σε τοποθεσίες στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου

Οι Ρώσοι χτύπησαν με Ορέσνικ σε αντίποινα για το χτύπημα στην φοιτητική εστία στο Λουγκάνσκ [βίντεο]
Οι επιθέσεις συνεχίζονται 24.05.26 Upd: 02:43

Οι Ρώσοι χτύπησαν με Ορέσνικ σε αντίποινα για το χτύπημα στην φοιτητική εστία στο Λουγκάνσκ

Η Ρωσία εκτόξευσε πύραυλο ή πυραύλους τύπου Ορέσνικ σε αυτό που είναι προφανές ως χτύπημα αντιποίνων για την επίθεση σε πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στο Λουχάνσκ.

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Συναγερμός στη Μυστική Υπηρεσία – Δύο τραυματίες [βίντεο]
Μια σύλληψη 24.05.26 Upd: 02:41

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο - Συναγερμός στη Μυστική Υπηρεσία - Δύο τραυματίες

Πυροβολισμοί ακούστηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο με την στιγμή να καταγράφεται σε ρεπορτάζ του ABC News. Σε κρίσιμη κατάσταση ο φερόμενος ως δράστης, σοβαρά τραυματίας ένας περαστικός.

Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για το πλαίσιο για την ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Κόσμος 24.05.26

Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για το πλαίσιο για την ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Αρχικά η Τεχεράνη επιβεβαιώνει πως η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ θα έλθει στα προπολεμικά επίπεδα, αλλά με το Ιράν να διατηρεί την «πλήρη εξουσία» επί των στενών.

Τραμπ: Πολύ κοντά η συμφωνία με το Ιράν, θα ανοίξει το Ορμούζ – Ιράν: Διαλύσαμε τις ψευδαισθήσεις των ΗΠΑ
Κόσμος 24.05.26

Τραμπ: Πολύ κοντά η συμφωνία με το Ιράν, θα ανοίξει το Ορμούζ – Ιράν: Διαλύσαμε τις ψευδαισθήσεις των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε πως το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ κοντά στο να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας για την ειρήνη.

Ανοίγει το μέτωπο με Χαμάς; «Τραμπ και Ισραήλ ξαναέγραψαν την εκεχειρία – Αν ζητάνε παράδοση, θα πολεμήσουμε»
«Έρχεται ιντιφάντα» 23.05.26

Ανοίγει το μέτωπο με Χαμάς; «Τραμπ και Ισραήλ ξαναέγραψαν την εκεχειρία – Αν ζητάνε παράδοση, θα πολεμήσουμε»

«Αν φτάσουμε σε κατάσταση όπου “η θάλασσα είναι πίσω σου και ο εχθρός μπροστά σου”, θα πολεμήσουν — όχι μόνο η Χαμάς, αλλά οι Παλαιστίνιοι γενικά»

Νεκροί 18 φοιτητές από επίθεση της Ουκρανίας στο Λουγκάνσκ
Άλλοι 3 αγνοούνται 23.05.26

Νεκροί 18 φοιτητές από επίθεση της Ουκρανίας στο Λουγκάνσκ

Διασώστες εξακολουθούν να απομακρύνουν τα συντρίμμια του κατεστραμμένου κτιρίου κοιτώνων του Κολεγίου Σταρομπίλσκ του Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου του Λουγκάνσκ, κάτω από τα οποία είναι θαμμένοι άλλοι τρεις φοιτητές.

Ιράν και Πακιστάν έστειλαν αναθεωρημένη πρόταση στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου
Κόσμος 23.05.26

Ιράν και Πακιστάν έστειλαν αναθεωρημένη πρόταση στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου

Το Ιράν απέστειλε μέσω του Πακιστάν, αναθεωρημένη πρόταση στην οποία οι ΗΠΑ αναμένεται να απαντήσουν την Κυριακή. Ο Τραμπ συνομιλεί με εταίρους της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή.

ΔΕΘ: Έρχεται παράταση μέτρων στήριξης
Μειώσεις φόρων 24.05.26

Έρχεται παράταση μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ

Ποια μέτρα του πακέτου έχουν «κλειδώσει» - Στο τραπέζι η σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου και η μείωση φόρων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ορίζοντα τη ΔΕΘ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Βγάζει νύχια το Μαξίμου απέναντι σε Σαμαρά, χωρίς απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματά του για υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Βγάζει νύχια το Μαξίμου απέναντι σε Σαμαρά, χωρίς απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματά του για υποκλοπές

Νέα αναστάτωση στην κορυφή του «επιτελικού κράτους» έφεραν οι κεραυνοί του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, το κυβερνητικό μπλόκο στην εξεταστική και τα ελληνοτουρκικά, με το Μαξίμου να επιδίδεται σε προσπάθεια απαξίωσης του πρώην πρωθυπουργού, αποφεύγοντας να απαντήσει στην ουσία των καταγγελιών του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Οι Misty Route μιλούν για την αδικία και τη φωνή των «ανήσυχων πνευμάτων»
Συνέντευξη 24.05.26

Ανάμεσα στο σκοτάδι και τη μελωδία – Οι Misty Route μιλούν για την αδικία και τη φωνή των «ανήσυχων πνευμάτων»

Οι Misty Route, με το σκοτεινό και ατμοσφαιρικό τους metal και τα βαριά riffs, χτίζουν κομμάτια που εναλλάσσονται ανάμεσα στην ένταση και τη μελωδία, με στιγμές που ανοίγουν ξαφνικά και σε τραβάνε μέσα τους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Το δημογραφικό συρρικνώνει τα τετραγωνικά των ακινήτων – Αυξημένη ζήτηση σε μικρότερες κατοικίες
Οι τάσεις 24.05.26

Το δημογραφικό συρρικνώνει τα τετραγωνικά των ακινήτων – Αυξημένη ζήτηση σε μικρότερες κατοικίες

Πώς η γήρανση και η συρρίκνωση του πληθυσμού ξαναγράφει το χάρτη της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Οι τάσεις, οι τιμές, οι προτιμήσεις των αγοραστών και το δημογραφικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Υπερτουρισμός: Πώς να οργανώσετε μια υπεύθυνη ημερήσια εκδρομή στις πιο πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης
Planet Travel 24.05.26

Υπερτουρισμός: Πώς να οργανώσετε μια υπεύθυνη ημερήσια εκδρομή στις πιο πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης

Για να μειωθεί ο υπερτουρισμός, η Intrepid Travel έχει λανσάρει «ασυνήθιστες ημερήσιες εκδρομές» στη Βαρκελώνη, τη Βενετία και το Παρίσι, με στόχο να απομακρύνει τους ταξιδιώτες από τα κύρια αξιοθέατα

Διάστημα: «Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς
Προσαρμοσμένη ξενάγηση 24.05.26

«Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς

Η πρωτοβουλία του Σωματείου «Αρωγή» και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τον «περίπατο στο Διάστημα» είναι ειδικά προσαρμοσμένη για άτομα με οπτική αναπηρία - Η συμμετοχή είναι ελεύθερη

Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε «τέλεια» τη Ζεντάγια
«Δύσκολη αποστολή» 24.05.26

Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε «τέλεια» τη Ζεντάγια - Και οι Ματ Ντέιμον και Τομ Χόλαντ ζήλεψαν

Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν εξήρε τη Ζεντάγια για την ικανότητά της να προσαρμόζεται εύκολα, επιδεικνύοντας «αίσθηση πραγματικής αυτοκυριαρχίας».

Η επιστροφή 23.05.26

Οι γυναίκες της οικογένειας Κορλεόνε περέμειναν για χρόνια στην αφάνεια. Οπότε, ήρθε η ώρα να μάθουμε την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε, η οποία μπορεί να γίνει εξίσου επικίνδυνη με τον Βίτο.

Ποδόσφαιρο 23.05.26

Με ένα απίθανο χατ-τρικ του Χάρι Κέιν, η Μπάγερν Μονάχου νίκησε 3-0 τη Στουτγκάρδη στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας και έφτασε έτσι το 14ο νταμπλ της ιστορίας της.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

