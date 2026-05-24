24.05.2026 | 01:34
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο
Κινέζοι φοιτητές μελετούν Μάο και Σι για καλύτερες…θέσεις εργασίας
Κόσμος 24 Μαΐου 2026, 05:30

Κινέζοι φοιτητές μελετούν Μάο και Σι για καλύτερες…θέσεις εργασίας

Στην Κίνα, τα μαθήματα «οικοδόμησης κομμουνιστικού κόμματος» θεωρούνται μέρος των προσπαθειών για την ενίσχυση της πολιτικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής

Καθώς οι νέοι πτυχιούχοι στην Κίνα βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ολοένα δυσκολότερη αγορά εργασίας, ορισμένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας προσφέρουν πλέον ένα νέο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο θεωρείται ότι μπορεί να τους προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στην αναζήτηση εργασίας: τη μελέτη και την «οικοδόμηση» του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος (ΚΚΚ).

Το νέο αυτό πρόγραμμα σπουδών εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ να ενισχύσει την πολιτική εκπαίδευση και να εδραιώσει περαιτέρω την επιρροή του κόμματος σε κάθε επίπεδο της κινεζικής κοινωνίας, αναφέρουν οι Financial Times.

Ο Σι, ο οποίος αναμένεται να εξασφαλίσει και τέταρτη θητεία ως γενικός γραμματέας του ΚΚΚ, έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδεολογική πειθαρχία και στη διεύρυνση της παρουσίας του κόμματος όχι μόνο στον δημόσιο τομέα αλλά και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και τους κοινωνικούς θεσμούς.

Τα μαθήματα «οικοδόμησης κόμματος», που προσφέρονται ήδη από πανεπιστήμια όπως το Peking University και το Renmin University of China, καλύπτουν την πολιτική σκέψη των ιστορικών ηγετών του ΚΚΚ, από τον Μάο έως τον Ντενγκ Σιαοπίνγκ. Ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον στα κείμενα και τη θεωρία του ίδιου του Σι Τζινπίνγκ, με ενότητες όπως «Η σταθερή προώθηση του νέου μεγάλου έργου της οικοδόμησης του κόμματος».

Σε μια περίοδο κατά την οποία η κινεζική οικονομία παρουσιάζει επιβράδυνση και η ανεργία των νέων παραμένει υψηλή, οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το κόμμα θεωρούνται από πολλούς ασφαλέστερες και πιο σταθερές. Η κομματική αφοσίωση αντιμετωπίζεται πλέον ως σημαντικό επαγγελματικό προσόν, τόσο για θέσεις στον δημόσιο τομέα όσο και σε μεγάλες κρατικές ή ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η μελέτη του κόμματος ανοίγει πόρτες στην Κίνα

Η Λι Γιανγκ, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Μαρξισμού του Πανεπιστημίου του Πεκίνου, δήλωσε στους FT ότι ελπίζει πως το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει στους φοιτητές «περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες στο μέλλον». Σύμφωνα με αναλυτές, η δημιουργία αυτών των σπουδών αποτελεί φυσική συνέχεια της προσπάθειας του Πεκίνου να ενισχύσει τον ρόλο του ΚΚΚ σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Ο Ρίτσαρντ ΜακΓκρέγκορ, ερευνητής στο Lowy Institute και συγγραφέας του βιβλίου «Το Κόμμα: Ο Μυστικός Κόσμος των Κομμουνιστών Κυβερνητών της Κίνας», σημειώνει ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα αντανακλούν τη στρατηγική του Σι να ενισχύσει τη θέση του κόμματος «στην κυβέρνηση, στις κρατικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα».

Σε άρθρα που δημοσιεύθηκαν στο θεωρητικό περιοδικό του ΚΚΚ, Qiushi, ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι τα νέα αυτά μαθήματα έχουν στόχο να προσφέρουν «πνευματική υποστήριξη» για την ενίσχυση της συνολικής ηγεσίας του κόμματος. Παράλληλα, τονίζουν ότι η διδασκαλία θα βασίζεται αποκλειστικά στην κινεζική εμπειρία και στα «κινεζικά ζητήματα», ενισχύοντας μια περισσότερο σινοκεντρική αντίληψη για τον κόσμο.

Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στους FT, η «οικοδόμηση κόμματος» δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία οργανωτικών δομών. Αφορά επίσης την καλλιέργεια πολιτικής πειθαρχίας, ιδεολογικής συνέπειας και «επαναστατικού πνεύματος» μεταξύ των μελών.

Αυτοκριτική και θετική ενέργεια

Στην πράξη, ωστόσο, η καθημερινότητα όσων εργάζονται σε σχετικούς ρόλους φαίνεται αρκετά διαφορετική. Υπάλληλος κρατικής τράπεζας, η οποία μίλησε ανώνυμα στους FT, περιέγραψε ότι οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν πολιτικές συνεδριάσεις, ιδεολογική εκπαίδευση, τήρηση κομματικής πειθαρχίας και προώθηση «θετικής ενέργειας». Όπως είπε, η πραγματικότητα είναι γεμάτη γραφειοκρατία, συνεχείς επιθεωρήσεις και διαδικασίες τυπικής «αυτοκριτικής», οι οποίες συχνά αντιμετωπίζονται ως αγγαρεία χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Μάλιστα, στην κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu κυκλοφορούν έτοιμα πρότυπα για κομματικές αναφορές και αυτοκριτική, τα οποία πωλούνται διαδικτυακά για λίγα γιουάν, διευκολύνοντας όσους θέλουν να αποφύγουν τη χρονοβόρα διαδικασία σύνταξης των σχετικών κειμένων.

Παρά τις δυσκολίες, για πολλούς νέους αποφοίτους οι κομματικές θέσεις εργασίας εξακολουθούν να αποτελούν ελκυστική επιλογή, κυρίως λόγω της εργασιακής ασφάλειας και των κοινωνικών παροχών που προσφέρουν σε σύγκριση με τον πιο ασταθή ιδιωτικό τομέα.

Αγγελίες εργασίας για θέσεις όπως «υπάλληλος οικοδόμησης κόμματος και προπαγάνδας» σε κρατικές επιχειρήσεις ζητούν υποψηφίους που να είναι μέλη του ΚΚΚ και να διαθέτουν «σωστή πολιτική παιδεία και θεωρητική κατάρτιση». Αν και οι μισθοί συχνά βρίσκονται κάτω από τον εθνικό μέσο όρο, οι συγκεκριμένες θέσεις θεωρούνται ιδιαίτερα ασφαλείς και σταθερές.

Η Μπέατρις Γιου, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Πεκίνου με ειδίκευση στην ιστορία και την οικοδόμηση του κόμματος, εμφανίζεται βέβαιη ότι οι σπουδές της θα της προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. «Τα λόγια μας είναι πιο ακριβή, η πολιτική μας σκέψη πιο σωστή και αποφεύγουμε τα λάθη», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Το κομματικό μας πνεύμα είναι ισχυρότερο».

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων

Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων

Επικαιρότητα
Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business

Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν συνεχάρη τον Τραμπ και προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διμερείς συνομιλίες
Islamabad Summit 2 24.05.26

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν συνεχάρη τον Τραμπ και προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διμερείς συνομιλίες

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ και συνεχάρη τον Τραμπ για τις προσπάθειές του για την επίτευξη ειρήνης με το Ιράν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
To Ισραήλ επιτέθηκε σε 40 πόλεις του Λιβάνου το Σάββατο – Χτυπήθηκαν 25 υγειονομικοί στην Τύρο
Κόσμος 24.05.26

To Ισραήλ επιτέθηκε σε 40 πόλεις του Λιβάνου το Σάββατο – Χτυπήθηκαν 25 υγειονομικοί στην Τύρο

Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών συνεχίζει να αυξάνεται στον Λίβανο, με το Ισραήλ να επιτίθεται σε έξι περιφέρειες και σαράντα πόλεις εν μέσω «κατάπαυσης του πυρός»

Σύνταξη
Ισχυρές εκρήξεις στo Kίεβο σε μεγάλης κλίμακας επίθεση της Ρωσίας
Ολονύκτιες επιθέσεις 24.05.26

Ισχυρές εκρήξεις στo Kίεβο σε μεγάλης κλίμακας επίθεση της Ρωσίας

Τις τελευταίες ώρες η Ρωσία έχει χτυπήσει την Ουκρανία με drones, βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ, πυραύλους από αεροπλάνα και Ορέσνικ σε τοποθεσίες στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου

Σύνταξη
Οι Ρώσοι χτύπησαν με Ορέσνικ σε αντίποινα για το χτύπημα στην φοιτητική εστία στο Λουγκάνσκ [βίντεο]
Οι επιθέσεις συνεχίζονται 24.05.26 Upd: 02:43

Οι Ρώσοι χτύπησαν με Ορέσνικ σε αντίποινα για το χτύπημα στην φοιτητική εστία στο Λουγκάνσκ

Η Ρωσία εκτόξευσε πύραυλο ή πυραύλους τύπου Ορέσνικ σε αυτό που είναι προφανές ως χτύπημα αντιποίνων για την επίθεση σε πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στο Λουχάνσκ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Συναγερμός στη Μυστική Υπηρεσία – Δύο τραυματίες [βίντεο]
Μια σύλληψη 24.05.26 Upd: 02:41

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο - Συναγερμός στη Μυστική Υπηρεσία - Δύο τραυματίες

Πυροβολισμοί ακούστηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο με την στιγμή να καταγράφεται σε ρεπορτάζ του ABC News. Σε κρίσιμη κατάσταση ο φερόμενος ως δράστης, σοβαρά τραυματίας ένας περαστικός.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για το πλαίσιο για την ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Κόσμος 24.05.26

Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για το πλαίσιο για την ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Αρχικά η Τεχεράνη επιβεβαιώνει πως η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ θα έλθει στα προπολεμικά επίπεδα, αλλά με το Ιράν να διατηρεί την «πλήρη εξουσία» επί των στενών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραμπ: Πολύ κοντά η συμφωνία με το Ιράν, θα ανοίξει το Ορμούζ – Ιράν: Διαλύσαμε τις ψευδαισθήσεις των ΗΠΑ
Κόσμος 24.05.26

Τραμπ: Πολύ κοντά η συμφωνία με το Ιράν, θα ανοίξει το Ορμούζ – Ιράν: Διαλύσαμε τις ψευδαισθήσεις των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε πως το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ κοντά στο να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας για την ειρήνη.

Σύνταξη
Ανοίγει το μέτωπο με Χαμάς; «Τραμπ και Ισραήλ ξαναέγραψαν την εκεχειρία – Αν ζητάνε παράδοση, θα πολεμήσουμε»
«Έρχεται ιντιφάντα» 23.05.26

Ανοίγει το μέτωπο με Χαμάς; «Τραμπ και Ισραήλ ξαναέγραψαν την εκεχειρία – Αν ζητάνε παράδοση, θα πολεμήσουμε»

«Αν φτάσουμε σε κατάσταση όπου “η θάλασσα είναι πίσω σου και ο εχθρός μπροστά σου”, θα πολεμήσουν — όχι μόνο η Χαμάς, αλλά οι Παλαιστίνιοι γενικά»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νεκροί 18 φοιτητές από επίθεση της Ουκρανίας στο Λουγκάνσκ
Άλλοι 3 αγνοούνται 23.05.26

Νεκροί 18 φοιτητές από επίθεση της Ουκρανίας στο Λουγκάνσκ

Διασώστες εξακολουθούν να απομακρύνουν τα συντρίμμια του κατεστραμμένου κτιρίου κοιτώνων του Κολεγίου Σταρομπίλσκ του Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου του Λουγκάνσκ, κάτω από τα οποία είναι θαμμένοι άλλοι τρεις φοιτητές.

Σύνταξη
Ιράν και Πακιστάν έστειλαν αναθεωρημένη πρόταση στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου
Κόσμος 23.05.26

Ιράν και Πακιστάν έστειλαν αναθεωρημένη πρόταση στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου

Το Ιράν απέστειλε μέσω του Πακιστάν, αναθεωρημένη πρόταση στην οποία οι ΗΠΑ αναμένεται να απαντήσουν την Κυριακή. Ο Τραμπ συνομιλεί με εταίρους της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σερβία: Μεγαλειώδης αντικυβερνητική διαδήλωση – Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα του Νόβι Σαντ και εκλογές
Κόσμος 23.05.26

Σερβία: Μεγαλειώδης αντικυβερνητική διαδήλωση – Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα του Νόβι Σαντ και εκλογές

Οι διαδηλωτές κατέκλυσαν μια κεντρική πλατεία στο Βελιγράδι από διάφορες κατευθύνσεις, πολλοί κρατώντας πανό και φορώντας μπλουζάκια με το σύνθημα «Οι φοιτητές νικούν», το μότο του νεανικού κινήματος.

Σύνταξη
