«Τρελό» πάρτι των οπαδών του Ολυμπιακού στο Πασαλιμάνι (vids)
Χιλιάδες οπαδοί των «ερυθρόλευκων» βγήκαν στους δρόμους και στο Πασαλιμάνι, για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από την ομάδα του λιμανιού
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός νίκησε την Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Ευρωλίγκας και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για την σεζόν 2025-2026 με τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων» να πανηγυρίζουν για την τεράστια επιτυχία.
Στο Πασαλιμάνι στήθηκε ένα «τρελό» πάρτι από χιλιάδες οπαδούς της ομάδας του Πειραιά, οι οποίοι ξέσπασαν σε απίστευτους πανηγυρισμούς με την κόρνα της λήξης, όταν ο Ολυμπιακός ήταν και με την «βούλα» ο μεγάλος νικητής στον τελικό απέναντι στην Ρεάλ.
Η νύχτα έγινε… μέρα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι άναψαν δεκάδες καπνογόνα και τα συνθήματα δονούσαν την ατμόσφαιρα.
Είναι μια μαγική βραδιά για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του.
- Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραμένει στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού
- H Bουλγαρία αποθεώνει Βεζένκοφ και Ολυμπιακό
- Ολυμπιακός: Αυτό είναι το μπλουζάκι του πρωταθλητή Ευρώπης 2025-26 (pic)
- Τα ισπανικά ΜΜΕ υποκλίνονται στον Ολυμπιακό
- Τελικά χάρη στον Ολυμπιακό 1 στα 4 φέτος σε τελικούς για το ελληνικό μπάσκετ
- Κάηκε ο Πειραιάς – Πανηγυρίζουν οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων»
- Ολυμπιακός: Οι 21 τίτλοι που έχουν κατακτήσει οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη
- Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις