Ολες οι λεπτομέρειες για την ώρα συγκέντρωσης των οπαδών του Ολυμπιακού και οι δύο τρόποι μετακίνησης στο ΟΑΚΑ
Οι οπαδοί των Πειραιωτών θα αποτελούν ξανά τη συντριπτική πλειοψηφία μεταξύ των φιλάθλων που θα βρεθούν στο γήπεδο στον τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο «Telekom Center Athens» για τον μεγάλο τελικό του Euroleague Final Four 2026 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης.
Έχουν γίνει γνωστά όλα τα μέτρα ασφαλείας για τον σπουδαίο αγώνα και η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ έχει ξεκινήσει. Οι οπαδοί των Πειραιωτών θα αποτελούν ξανά τη συντριπτική πλειοψηφία μεταξύ των φιλάθλων που θα βρεθούν στο γήπεδο, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για παρουσία περισσότερων από 16.000 υποστηρικτών του Ολυμπιακού στο «T-Center» με φόντο την τέταρτη ευρωπαϊκή κούπα του τμήματος μπάσκετ του συλλόγου.
Η Θύρα 7 έχει απευθύνει κάλεσμα στον φίλαθλο κόσμο της ομάδας που θα βρεθεί στο ΟΑΚΑ για τον τελικό με τη Ρεάλ. Με τους οργανωμένους οπαδούς να ενημερώνουν για την ώρα και το σημείο συγκέντρωσης: Στις 17:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Αύριο ΟΛΟΙ 17:00 στο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ!
Στο Μαρούσι ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ! pic.twitter.com/ShMR0V8idR
— Gate 7 Official Page (@Gate7officialA) May 23, 2026
Από εκείνη την ώρα θα αρχίσει να συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος όγκος ανθρώπων. Από εκεί και πέρα, οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα μεταβούν στο Μαρούσι με δύο τρόπους, όπως και την Παρασκευή (22/5): Με μηχανοκίνητη πορεία και με τα δρομολόγια του ΗΣΑΠ που θα κάνουν στάση μόνο στον σταθμό Ειρήνη, από τις 18:00 και έπειτα.
- Η εξομολόγηση του Στρεφέτσα για τον Ολυμπιακό
