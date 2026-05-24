Ο Πέρεθ έρχεται στην Αθήνα για τον τελικό Ολυμπιακός-Ρεάλ
Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ ταξιδεύει για την Αθήνα, ώστε να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό της Euroleague
Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν τη βαρύτιμη κούπα της Euroleague, με τον μεγάλο τελικό του Final Four του «T-Center» να έχει ώρα έναρξης στις 21:00.
Τον πέμπτο τελικό μεταξύ των δύο ομάδων θα τον παρακολουθήσει από κοντά ο ισχυρός άντρας των «μερένχες», Φλορεντίνο Πέρεθ, προκειμένου να παρακολουθήσει από το ΟΑΚΑ το σπουδαίο παιχνίδι.
Συγκεκριμένα, η «AS» αναφέρει πως 79χρονος επιχειρηματίας ταξιδεύει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και θα δώσει το «παρών» στη μάχη για τον τίτλο, που θα αποτελούσε «ακόμη μία επιτυχία για έναν διοικητικό παράγοντα που δεν έχει σταματήσει να συλλέγει τίτλους στα 26 χρόνια παρουσίας του στην κορυφή του συλλόγου, έχοντας την ευθύνη τόσο του ποδοσφαιρικού όσο και του μπασκετικού τμήματος», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Ο Πέρεθ είχε δει διά ζώσης και τον τελικό του Κάουνας το 2023, όπου η Ρεάλ επικράτησε με 78-77. Ο πρόεδρος της «Βασίλισσας» είχε επισκεφτεί τότε το ξενοδοχείο της ομάδας για να εμψυχώσει τους παίκτες και, μετά το ματς, πανηγύρισε μαζί τους στα αποδυτήρια.
