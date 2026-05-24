Κατακόκκινο ξανά το ΟΑΚΑ: Τόσοι οπαδοί του Ολυμπιακού θα βρεθούν στον τελικό
Το Ολυμπιακό Στάδιο θα… πλημμυρίζει από το κόκκινο και το άσπρο, από τα χρώματα του Ολυμπιακού. Πάνω από 16.000 οπαδοί των Πειραιωτών θα ενισχύσουν την ομάδα τους στον τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης
Ώρα τελικού, μέρα στέψης στη Euroleague. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στις 21:00 τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four 2026 που θα διεξαχθεί στο «T-Center» της Αθήνας.
Ήδη από τον ημιτελικό της Φενέρμπαχτσε άπαντες κατάλαβαν πως οι οπαδοί της ελληνικής ομάδας επικράτησαν κατά κράτος στη… μάχη της κερκίδας. Περισσότεροι από 14.000 οπαδοί του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν από κοντά τη σπουδαία αναμέτρηση των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Στον τελικό, όμως, το ΟΑΚΑ θα… κοκκινίσει ακόμα περισσότερο! Για την ακρίβεια θα έχει μονάχα χρώμα «ερυθρόλευκο»! Και αυτό διότι αναμένονται περισσότεροι από 16.000 οπαδοί των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι θα γεμίσουν απ’ άκρη σ’ άκρη το «T-Center» για τον Θρύλο της Ευρώπης!
Εξέλιξη λογική αν αναλογιστεί κανείς πως η δεύτερη πολυπληθέστερη ομάδα οπαδών είναι εκείνη της Φενέρ που αποκλείστηκε και πολλά εισιτήρια θα επιστραφούν από τους Τούρκους, η πλειοψηφία των οποίων προφανώς θα καταλήξει σε «ερυθρόλευκα» χέρια. Και σε συνδυασμό με τη -διαχρονικά- εξασθενημένη κερκίδα της Ρεάλ σε Final Four, η «μάχη» της κερκίδας έχει κριθεί από τα… αποδυτήρια!
