Αυτή είναι η 12άδα της Ρεάλ Μαδρίτης για τον τελικό με τον Ολυμπιακό

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός τίθεται αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του T-Center, με τη Βασίλισσα να ανακοινώνει τη δωδεκάδα της για το τεράστιο παιχνίδι.

Οι Ισπανοί θα παραταχθούν με αρκετές απουσίες κόντρα στους ερυθρόλευκους, καθώς ο Σέρτζιο Σκαριόλο δεν θα έχει στη διάθεσή του, όπως ήταν γνωστό τους Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν, ενώ το νέο πρόβλημα είναι αυτό του Ουσμάν Γκαρούμπα που τραυματίστηκε σοβαρά.

Αντίθετα, ο Αντρές Φελίς θα είναι κανονικά διάθεσιμος, παρά τις ενοχλήσεις που είχε μετά από τον ημιτελικό με αντίπαλο τη Βαλένθια

Αναλυτικά η 12άδα της Ρεάλ:

Τρέι Λάιλς, Αλμπέρτο Αμπάλδε, Τσούμα Οκέκε, Φακούντο Καμπάτσο, Μάριο Χεζόνια, Σέρχιο Γιουλ, Τεό Μαλεντόν, Γκάμπριελ Ντεκ, Αντρές Φελίζ, Ιζάν Αλμάνσα Ντέιβιντ Κράμερ και Γκαμπριέλ Προσίντα.