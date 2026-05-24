Αυτή είναι η 12άδα της Ρεάλ Μαδρίτης για τον τελικό με τον Ολυμπιακό
Ο Σέρτζιο Σκαριόλο ανακοίνωσε τη 12άδα του για τον μεγάλο τελικό της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό.
Ο Ολυμπιακός τίθεται αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του T-Center, με τη Βασίλισσα να ανακοινώνει τη δωδεκάδα της για το τεράστιο παιχνίδι.
Οι Ισπανοί θα παραταχθούν με αρκετές απουσίες κόντρα στους ερυθρόλευκους, καθώς ο Σέρτζιο Σκαριόλο δεν θα έχει στη διάθεσή του, όπως ήταν γνωστό τους Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν, ενώ το νέο πρόβλημα είναι αυτό του Ουσμάν Γκαρούμπα που τραυματίστηκε σοβαρά.
Αντίθετα, ο Αντρές Φελίς θα είναι κανονικά διάθεσιμος, παρά τις ενοχλήσεις που είχε μετά από τον ημιτελικό με αντίπαλο τη Βαλένθια
Αναλυτικά η 12άδα της Ρεάλ:
Τρέι Λάιλς, Αλμπέρτο Αμπάλδε, Τσούμα Οκέκε, Φακούντο Καμπάτσο, Μάριο Χεζόνια, Σέρχιο Γιουλ, Τεό Μαλεντόν, Γκάμπριελ Ντεκ, Αντρές Φελίζ, Ιζάν Αλμάνσα Ντέιβιντ Κράμερ και Γκαμπριέλ Προσίντα.
