Ουρές οχημάτων, ταλαιπωρία και αγανάκτηση συνθέτουν την εικόνα στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας τον τελευταίο μήνα και κυρίως σε Κιλκίς και Έβρο, όπου εφαρμόζεται το νέο, ψηφιακό σύστημα ελέγχων που έχει θεσπίσει η ΕΕ με τη βιομετρική καταγραφή ταξιδιωτών τρίτων χωρών που έρχονται ή φεύγουν από ευρωπαϊκά κράτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στον τελωνειακό σταθμό των Ευζώνων, από τον οποίο διέρχονται στην Ελλάδα πολλοί πολίτες τρίτων χωρών (Βόρεια Μακεδονία, Κόσσοβο, Σερβία κτλ.) καταγράφονται ουρές 2-3 ή και περισσότερων χιλιομέτρων, με τους ανθρώπους του τουρισμού να εκφράζουν φόβους για ακόμα μεγάλη ταλαιπωρία των επισκεπτών, κατά την περίοδο του καλοκαιριού, που βρίσκεται προ των πυλών.

Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι αστυνομικών επισημαίνουν την ανάγκη αύξησης του προσωπικού, σημειώνοντας τις ανεπαρκείς υποδομές για μεγάλες τουριστικές ροές.

Αντίστοιχα προβλήματα έχουν παρατηρηθεί και στα αεροδρόμια της Ελλάδας και του εξωτερικού με σημαντικές καθυστερήσεις στους ελέγχους και τεχνικά προβλήματα.

Το νέο σύστημα αφορά σε ταξιδιώτες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που εισέρχονται στη ζώνη Σένγκεν για σύντομη παραμονή. Πλέον, η είσοδος, η έξοδος ή η άρνηση εισόδου καταγράφονται ψηφιακά, ενώ κατά την πρώτη διέλευση συλλέγονται βιομετρικά δεδομένα, όπως φωτογραφία προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα. Στόχος είναι η πιο αποτελεσματική παρακολούθηση των μετακινήσεων και ο εντοπισμός όσων υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο διάστημα παραμονής.

Στην πράξη το νέο σύστημα έχει προκαλέσει προβλήματα. Νωρίτερα τον Απρίλιο με παρέμβαση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, η διαδικασία εισόδου για τους Βρετανούς ταξιδιώτες στην Ελλάδα, δεν υπόκεινται πλέον σε πρόσθετες βιομετρικές διαδικασίες στο πλαίσιο του Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (EES) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.