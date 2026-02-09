magazin
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
Χρήστος Μάστορας – «Μαργαρίτα»: Το νέο του video / παίζει η κόρη της Μαίρης Μηλιαρέση, Σοφίνα Λαζαράκη
Music Stage 09 Φεβρουαρίου 2026, 22:48

Χρήστος Μάστορας – «Μαργαρίτα»: Το νέο του video / παίζει η κόρη της Μαίρης Μηλιαρέση, Σοφίνα Λαζαράκη

Το video του «Μαργαρίτα» συνδυάζει το τραγούδι και την πρόζα και δημιουργήθηκε από μία ιδέα του Χρήστου Μάστορα, ο οποίος έκανε και τη σκηνοθεσία

Σχέση: Το εργασιακό στρες μπλοκάρει το σεξ;

Σχέση: Το εργασιακό στρες μπλοκάρει το σεξ;

Spotlight

Ο Χρήστος Μάστορας μεταφέρει τη νέα του επιτυχία «Μαργαρίτα» στο YouTube και αποκαλύπτει το πρώτο μέρος από μια ταινία μεσαίου μήκους η οποία θα δημιουργηθεί με τα τραγούδια του επικείμενου πρώτου προσωπικού του album.

Το video του «Μαργαρίτα» συνδυάζει το τραγούδι και την πρόζα και δημιουργήθηκε από μία ιδέα του Χρήστου Μάστορα, ο οποίος έκανε και τη σκηνοθεσία.

Με πρωταγωνιστές τον ίδιο και την ηθοποιό Σοφίνα Λαζαράκη, το video «ξετυλίγει» μια απρόσμενη ιστορία φλερτ που εκτυλίσσεται μέσα σε ένα και μόνο βράδυ, με το φινάλε να είναι… απροσδόκητο.

Το «Μαργαρίτα», σε μουσική και στίχους των Arcade και παραγωγή του Γιώργου Κυβέλλου, κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγες ημέρες κι αμέσως μπήκε στη λίστα των επιτυχημένων κι αγαπημένων τραγουδιών στις streaming υπηρεσίες και τα ραδιόφωνα.

YouTube thumbnail

Την ίδια ώρα, ο Χρήστος Μάστορας ετοιμάζεται για την εμφάνιση – έκπληξη που θα κάνει στον ελληνικό τελικό της Eurovision (αυτή την Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου) όπου μεταξύ άλλων θα παρουσιάσει το «Μαργαρίτα» για πρώτη φορά live, ενώ συνεχίζει την πολυεπιτυχημένη συνεργασία με τον Αντώνη Ρέμο στη σκηνή του «Nox».

Βρείτε το «Μαργαρίτα» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/ChristosMastoras-Margarita

World
HSBC: Σήμανε δημοσιονομικό «καμπανάκι»

HSBC: Σήμανε δημοσιονομικό «καμπανάκι»

inWellness
inTown
Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν
Δεκαετίες 09.02.26

Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν

«Ο Σον ήταν ένας πραγματικά καταπληκτικός ηθοποιός και τότε βρισκόταν κυριολεκτικά παντού. Ήταν πολύ δημοφιλής», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ντου Μπάριμορ, αναφερόμενη στον παλιό συνεργάτη και φίλο της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»
Τζέικ, ο πατριώτης 09.02.26

Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»

Ο Τζέικ Πολ ζήτησε από το αμερικανικό κοινό να κλείσει τις τηλεοράσεις όταν εμφανιστεί ο Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl - Αλλά η προτροπή του γύρισε boomerang.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Παλάτι «καίει» τον Άντριου: «Βαθιά ανήσυχοι» οι Γουίλιαμ και Κέιτ για το σκάνδαλο Έπσταϊν
Ηθικό ανάχωμα 09.02.26

Το Παλάτι «καίει» τον Άντριου: «Βαθιά ανήσυχοι» οι Γουίλιαμ και Κέιτ για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Την πλήρη αποστασιοποίησή τους από το τοξικό παρελθόν του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και τις σχέσεις του με τον παιδοβιαστή και σεξουαλικό εγκληματία Έπσταϊν ανακοίνωσαν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον

Σύνταξη
Οι θαυμαστές του Bad Bunny τρόλαραν το πατριωτικό σόου στο ημίχρονο του Super Bowl – Και αυτή ήταν η πιο ωραία στιγμή του
Social 09.02.26

Οι θαυμαστές του Bad Bunny τρόλαραν το πατριωτικό σόου στο ημίχρονο του Super Bowl – Και αυτή ήταν η πιο ωραία στιγμή του

Την ώρα που ο Bad Bunny ξεσήκωνε 70.823 θεατές στο Levi's Stadium -και 125 εκατ. τηλεθεατές- πέντε εκατομμύρια αμερικανοί «πατριώτες» προτίμησαν να δουν το All-American σόου στο YouTube που «έστησε» η οργάνωση Turning Point. Ωστόσο δεν είχαν υπολογίσει τους θαυμαστές του 31χρονου ράπερ.

Σύνταξη
Ο Bad Bunny φόρεσε Zara στο Super Bowl 2026 – Η ιστορία πίσω από την εμφάνισή του
Κρεμ σύνολο 09.02.26

Ο Bad Bunny φόρεσε Zara στο Super Bowl 2026 – Η ιστορία πίσω από την εμφάνισή του

Αν και ο Bad Bunny θα μπορούσε εύκολα να επιλέξει οποιαδήποτε μάρκα στον κόσμο για να τον ντύσει για το ημίχρονο η απόφασή του να φορέσει ρούχα της ισπανικής αλυσίδας μόδας δεν ήταν τυχαία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: Παρακαλάς να «φύγει» για να μην τυραννιέται, τότε νιώθεις την απώλεια
«Πάρα πολύ παράξενο » 09.02.26

Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: Παρακαλάς να «φύγει» για να μην τυραννιέται, τότε νιώθεις την απώλεια

«Όλα αλλάζουν. Οι ημέρες αυτές που με βλέπετε είναι οι πρώτες που τα ζω. Αυτή είναι ίσως η νορμάλ πορεία, τα παιδιά να αποχαιρετούν τους γονείς και όχι το ανάποδο», είπε μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Σύνταξη
Γιατί ο Ζοχράν Μαμντάνι επέλεξε να εμφανιστεί με ένα τζάκετ Carhartt που σχεδίασε η σύζυγός του;
Πολιτική θέση 08.02.26

Γιατί ο Ζοχράν Μαμντάνι επέλεξε να εμφανιστεί με ένα τζάκετ Carhartt που σχεδίασε η σύζυγός του;

Καθώς αντιμετώπιζε το κρύο και μια μεγάλη χιονοθύελλα, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εμφανίστηκε με ένα μπουφάν Carhartt, ειδική παραγγελία για τον ίδιο, το οποίο σχεδιάστηκε με τη βοήθεια της συζύγου του, Ράμα Ντουβάτζι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω Large ρούχα και μου πέφτουν»
30 μείον 08.02.26

Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω Large ρούχα και μου πέφτουν»

«Ακόμα δεν έχω ανανεώσει την γκαρνταρόμπα, αλλά θα την ανανεώσω. Τώρα πάω στον παθολόγο-διατροφολόγο κάθε εβδομάδα και με φροντίζει και με ζυγίζει, μου δίνει τη διατροφή μου» θα πει η ηθοποιός Ελένη Καστάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αναβλήθηκε η συζήτηση στο Κοινοβούλιο του νομοσχεδίου για τη γενική αμνηστία
Καράκας 10.02.26

Αναβάλλεται... η γενική αμνηστία στη Βενεζουέλα

Η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο της Βενεζουέλας προκειμένου να συζητηθεί το νομοσχέδιο για την αμνηστία αναβλήθηκε, χωρίς να έχει γίνει γνωστή νέα ημερομηνία συζήτησης.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Η Βρετανία καλεί το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφασή του για επέκταση του ελέγχου
De facto προσάρτηση 10.02.26

Η Βρετανία εγκαλεί το Ισραήλ για τη Δυτική Οχθη

«Εντονα» καταδικάζει η Βρετανία την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Δυτική Οχθη, καλώντας το να την ανακαλέσει, ενώ τη «βαθύτατη ανησυχία» του εκφράζει ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης συζητούν για την ελληνική γλώσσα: Δημοκρατία, Διάλογος και Συναίνεση
Πολιτική 10.02.26

Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης συζητούν για την ελληνική γλώσσα: Δημοκρατία, Διάλογος και Συναίνεση

Η ελληνική γλώσσα ήταν το θέμα εκδήλωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης είχαν μία διαφορετική συζήτηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ρόμα – Κάλιαρι 2-0: «Έπιασαν» τη Γιουβέντους στην 4η θέση οι Ρωμαίοι
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ρόμα – Κάλιαρι 2-0: «Έπιασαν» τη Γιουβέντους στην 4η θέση οι Ρωμαίοι

Με πρωταγωνιστή τον Μάλεν που σημείωσε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, η Ρόμα νίκησε με σκορ 2-0 τη φορμαρισμένη Κάλιαρι και «έπιασε» τη Γιουβέντους στην τέταρτη θέση, στους 46 βαθμούς.

Σύνταξη
Κάγια Κάλας: Το κοινό που αποδοκίμασε τον Βανς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έδειξε ευρωπαϊκή υπερηφάνεια
Πρωτοφανή σχόλια 09.02.26

Κάγια Κάλας: Το κοινό που αποδοκίμασε τον Βανς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έδειξε ευρωπαϊκή υπερηφάνεια

Την δική της εξήγηση για τις αποδοκιμασίες εις βάρος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έδωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. «Έχουμε ακούσει πολλά και όχι ωραία από τις ΗΠΑ», είπε

Σύνταξη
Το μεγάλο παζάρι για τα προγράμματα κατάρτισης, οι υπουργοί που διευκόλυναν, και η παρέα του Παναγόπουλου
Κυβερνητικές ευθύνες 09.02.26

Το μεγάλο παζάρι για τα προγράμματα κατάρτισης, οι υπουργοί που διευκόλυναν, και η παρέα του Παναγόπουλου

Πώς διαμορφώθηκε ένα θεσμικό και διαχειριστικό πλαίσιο που επέτρεπε τη διασπάθιση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Ο ρόλος που έπαιξαν Χατζηδάκης, Κεραμέως, Παπαθανάσης. Ενδεχόμενη διερεύνηση και άλλων πολιτικών προσώπων σε μια υπόθεση που αγγίζει τον σκληρό πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Άναυδος ο Τζόκοβιτς με το ακροβατικό του Μαλίνιν στο καλλιτεχνικό πατινάζ (vid)
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 09.02.26

Άναυδος ο Τζόκοβιτς με το απίστευτο «ακροβατικό» του Μαλίνιν στο πατινάζ (vid)

Λίγες ημέρες μετά την ήττα του στον τελικό του Αυστραλιανού Όπεν 2026 από τον Κάρλος Αλακαράθ ο Νόβακ Τζόκοβιτς ταξίδεψε στην Ιταλία προκειμένου να απολαύσει λίγη από τη δράση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που διεξάγονται αυτές τις ημέρες  στο Μιλάνο και την Κορτίνα. Ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών κατά πολλούς, επέλεξε να παρακολουθήσει καλλιτεχνικό […]

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νορβηγία: Η οικονομική εισαγγελία διερευνά τις διασυνδέσεις δύο διπλωματών με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Οικονομική Εισαγγελία 09.02.26

Νορβηγία: Η οικονομική εισαγγελία διερευνά τις διασυνδέσεις δύο διπλωματών με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Η διπλωμάτης Μόνα Γιουλ και ο σύζυγός της, Τέργιε Ροντ-Λάρσεν ελέγχονται για «σοβαρή διαφθορά» αναφορικά με τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Έπειτα από ένα μήνα απεργία, επήλθε μερική συμφωνία μεταξύ νοσηλευτών και εργοδοτών στη Νέα Υόρκη
Κόσμος 09.02.26

Έπειτα από ένα μήνα απεργία, συμφωνία μεταξύ 10.500 νοσηλευτών και των εργοδοτών τους στη Νέα Υόρκη

Μετά από μαζική απεργία που κράτησε έναν ολόκληρο μήνα τα σωματεία νοσηλευτών στη Νέα Υόρκη κέρδισαν και τα αιτήματά τους θα ικανοποιηθούν, με την απεργία να λύνεται για 10.500 νοσηλευτές.

Σύνταξη
Ο πρίγκιπας Αλβέρτος ανησυχεί για την κατάσταση στη μπασκετική ομάδα της Μονακό
Μπάσκετ 09.02.26

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος ανησυχεί για την κατάσταση στη μπασκετική ομάδα της Μονακό

«Θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι η Μονακό θα μπορέσει να ολοκληρώσει τη σεζόν», υποσχέθηκε ο Πρίγκιπας Αλβέρτος για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνει η Μονακό.

Σύνταξη
Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη
Κόσμος 09.02.26

Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη

Αρκετά παλιά κτίρια κατοικιών έχουν καταρρεύσει στην Τρίπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Λιβάνου, τις τελευταίες εβδομάδες, υπογραμμίζοντας την επιδείνωση των υποδομών και τα χρόνια παραμέλησης

Σύνταξη
Το Βιετνάμ χτίζει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στάδιο του κόσμου – Θα έχει χωρητικότητα όσο ο Δήμος Βόλου!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Το Βιετνάμ χτίζει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στάδιο του κόσμου – Θα έχει χωρητικότητα όσο ο Δήμος Βόλου!

Γήπεδο που «κόβει την ανάσα», χωρητικότητας 135.000 θέσεων, κατασκευάζεται στο Βιετνάμ, σε ένα έργο που θεωρείται δεδομένο ότι θα αλλάηει τον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη.

Σύνταξη
Η πτώση του οίκου των Γλύξμπουργκ: Βιασμοί, Έπσταϊν, και ο σαμάνος που επέστρεψε από τους νεκρούς κλυδωνίζουν τη Νορβηγία
Στέμμα 09.02.26

Η πτώση του οίκου των Γλύξμπουργκ: Βιασμοί, Έπσταϊν, και ο σαμάνος που επέστρεψε από τους νεκρούς κλυδωνίζουν τη Νορβηγία

Ο Οίκος των Γλύξμπουργκ κυβερνά τη Νορβηγία από το 1905. Ωστόσο, μετά τα απανωτά σκάνδαλα, το μέλλον της μοναρχίας στη χώρα αμφισβητείται καθολικά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αίγινα: Κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης – Δύο μήνες χωρίς πόσιμο νερό το νησί
Αυτοδιοίκηση 09.02.26

Η Αίγινα κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης - Δύο μήνες χωρίς πόσιμο νερό το νησί

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε η Αίγινα μετά την αποδοχή του σχετικού αιτήματος από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Ο πράκτορας Στίβεν και η συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά – Μεταμφιεσμένος έβγαζε χρήματα από ΑΤΜ ο σμήναρχος
Κατασκοπεία 09.02.26

Ο πράκτορας Στίβεν και η συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά – Μεταμφιεσμένος έβγαζε χρήματα από ΑΤΜ ο σμήναρχος

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 54χρονος σμήναρχος είναι βαρύτατες - Κρατείται στο Αεροδικείο και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί

Σύνταξη
Ευάγγελος Βενιζέλος: Διπλό «χτύπημα» στην κυβέρνηση – «Σήκωσε το γάντι» και απάντησε στον Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

Διπλό «χτύπημα» στην κυβέρνηση από Βενιζέλο - «Σήκωσε το γάντι» και απάντησε στον Μαρινάκη

Δριμύ κατηγορώ στην κυβέρνηση γιατί «συγκάλυψε τις ευθύνες των υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών», εξαπέλυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Προηγήθηκε η αιχμηρή κριτική στο πρόσωπό του από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ παρέδωσαν δύο στρατηγεία στους Ευρωπαίους – Πήραν σε αντάλλαγμα και την ενιαία ναυτική διοίκηση
Αλλαγές 09.02.26

ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ παρέδωσαν δύο στρατηγεία στους Ευρωπαίους – Πήραν σε αντάλλαγμα και την ενιαία ναυτική διοίκηση

Οι ΗΠΑ επαναβεβαιώνουν τον κεντρικό ρόλο τους στο ΝΑΤΟ. Στο εξής θα έχουν την κεντρική διοίκηση και των τριών όπλων: των δυνάμεων Ξηράς (Landcom), του Ναυτικού (Marcom) και της Αεροπορίας (Aircom)

Σύνταξη
Αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές υποδομές στην Ιταλία
Reuters 09.02.26

Αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές υποδομές στην Ιταλία

Μια αναρχική ομάδα προχώρησε σε ανάληψη ευθύνης για τα σαμποτάζ σε υποδομές των σιδηροδρόμων στην Ιταλία μια ημέρα πριν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο

Σύνταξη
