Σάο Πάουλο: Διακοπή συνεργασίας με γιατρό μετά από καταγγελία για παράτυπη χρήση «στυλό αδυνατίσματος»

Η Σάο Πάουλο βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σοβαρής υπόθεσης που αγγίζει τα όρια της ιατρικής δεοντολογίας και της υγειονομικής νομιμότητας, ανακοινώνοντας τη λύση της συνεργασίας της με τον γιατρό Εντουάρντο Ράουεν. Η απόφαση ελήφθη μετά την αποκάλυψη ότι τα λεγόμενα «στυλό αδυνατίσματος» που χορηγήθηκαν σε παίκτες της ομάδας είχαν αγοραστεί από προμηθευτή χωρίς άδεια της Anvisa, της Εθνικής Υπηρεσίας Υγειονομικής Επιτήρησης της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ήρθαν στο φως, ο Ράουεν –διατροφολόγος-ιατρός που συνεργαζόταν με τον σύλλογο– ήταν εκείνος που υπέδειξε και εφάρμοσε τη χρήση της τιρζεπατίδης σε δύο ποδοσφαιριστές του επαγγελματικού ρόστερ. Το ζήτημα δεν αφορούσε μόνο την ίδια τη φαρμακευτική ουσία, αλλά κυρίως την προέλευσή της: ο πωλητής από τον οποίο προμηθεύτηκαν τα σκευάσματα δεν είχε εξουσιοδότηση να τα διαθέτει στη βραζιλιάνικη αγορά.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη συζήτηση, καθώς ήρθε σε μια περίοδο με πολλά προβλήματα τραυματισμών για τη Σάο Πάουλο. Ο ίδιος ο Ράουεν, ωστόσο, είχε αρνηθεί κάθε σύνδεση μεταξύ της χρήσης των φαρμάκων και των τραυματισμών, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αυστηρά ελεγχόμενη ιατρική παρέμβαση. Όπως δήλωσε, τα φάρμακα χρησιμοποιήθηκαν μόνο από δύο αθλητές που βρίσκονταν σε αποκατάσταση, δεν αγωνίζονταν εκείνη την περίοδο και είχαν αυξημένο δείκτη μάζας σώματος, καθώς και ενοχλήσεις στις αρθρώσεις. Κατά τον ίδιο, η αγωγή είχε στόχο τη βελτίωση της υγείας και όχι την αγωνιστική απόδοση, και δεν υπήρχε «καμία πολεμική» γύρω από το θέμα.

Ο σύλλογος, από την πλευρά του, είχε εκδώσει ανακοίνωση πριν ακόμη οριστικοποιηθεί το διαζύγιο με τον γιατρό, επιχειρώντας να καθησυχάσει την κοινή γνώμη. Η Σάο Πάουλο τόνιζε ότι οι θεραπείες ήταν εξατομικευμένες, περιορισμένες σε δύο περιπτώσεις και βασισμένες σε κλινικά κριτήρια. Υπενθύμιζε επίσης ότι το Mounjaro είναι φάρμακο εγκεκριμένο από την Anvisa και παρασκευάζεται από έναν από τους μεγαλύτερους φαρμακευτικούς ομίλους παγκοσμίως, υπογραμμίζοντας ότι η χρήση του δεν είναι παράτυπη όταν υπάρχει ιατρική ένδειξη και σωστή παρακολούθηση.

Παρά τις διευκρινίσεις, το ζήτημα της προμήθειας από μη εξουσιοδοτημένο προμηθευτή αποδείχθηκε καθοριστικό. Η διοίκηση του συλλόγου επέλεξε να βάλει τέλος στη συνεργασία με τον Ράουεν, θέλοντας να προστατεύσει το όνομα και την αξιοπιστία της, αλλά και να δείξει μηδενική ανοχή σε πρακτικές που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών ή να δημιουργήσουν νομικά προβλήματα.

Η υπόθεση αφήνει πίσω της ερωτήματα για τα όρια της σύγχρονης αθλητικής ιατρικής, τη χρήση φαρμάκων που αρχικά προορίζονται για άλλους σκοπούς και την ευθύνη των συλλόγων να ελέγχουν όχι μόνο τις ιατρικές αποφάσεις, αλλά και ολόκληρη την αλυσίδα προμήθειας. Για τη Σάο Πάουλο, το μήνυμα είναι σαφές: η υγεία των παικτών και η τήρηση των κανόνων προηγούνται κάθε άλλης σκέψης.