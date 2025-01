Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι θέλει να αγοράσει τη Γροιλανδία, «δεν είναι αστείο», διαβεβαίωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, την ώρα που οι προθέσεις του Αμερικανού προέδρου ανησυχούν τους κατοίκους αυτής της αυτόνομης περιοχής, τη Δανία και την Ευρώπη γενικότερα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ γνωστοποίησε τι είχε σκοπό να κάνει, δηλαδή να την αγοράσει», είπε ο Ρούμπιο σε μια ραδιοφωνική εκπομπή του SiriusXM. «Το θέμα δεν είναι να αποκτήσουμε εδάφη απλώς για να αποκτήσουμε εδάφη. Αφορά το εθνικό συμφέρον μας και το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί», είπε, προσθέτοντας: «Δεν είναι πλάκα».

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η Δανία, χώρα σύμμαχος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, τελικά θα υποκύψει στο θέμα της Γροιλανδίας, μολονότι η Κοπεγχάγη διαβεβαιώνει ότι αυτό το μεγάλο νησί της Αρκτικής, που είναι πλούσιο σε φυσικούς πόρους, δεν πωλείται.

