Μοτίβα για την απεικόνιση των δύο πιθανών θεμάτων για τα μελλοντικά τραπεζογραμμάτια ευρώ επέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Το θέμα «Ευρωπαϊκός πολιτισμός» εστιάζει σε κοινούς πολιτιστικούς χώρους και σε διαπρεπείς Ευρωπαίους. Επίκεντρο του θέματος «Ποταμοί και πτηνά» είναι η ανθεκτικότητα και η πολυμορφία του φυσικού κόσμου καθώς και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

