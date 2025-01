DO’S: Κάνε ένα γερό ξεσκαρτάρισμα σε θέματα δουλειάς ή και ερωτικής ζωής. Αν δεν το κάνεις αυτά που σε πιέζουν θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Εσύ επιλέγεις. Γίνε λίγο πιο χαλαρός, κοινώς, go with the flow, που λέμε. Έλεγξε το πόσο control freak θα θες να γίνεις. Κράτα αποστάσεις από συγκεκριμένα άτομα. Προσοχή στις σπατάλες.

DON’TS: Μην ονειροπολείς σε υπερβολικό βαθμό, γιατί αυτό σου τρώει χρόνο και θα μείνεις πίσω στις υποχρεώσεις σου. Μη γίνεις καχύποπτος και μην προσπαθήσεις να βρεις λύση για τα πάντα. Δεν θα τα καταφέρεις, καθώς είναι ολίγον τι ακατόρθωτο. Μη γίνεις ούτε πιεστικός, γιατί θα χαλάσεις τη διάθεση (και τη δική σου και των γύρω σου).