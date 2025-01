Σε αντίθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, που γνωρίζει πολύ καλά το Οβάλ Γραφείο από την πρώτη του θητεία, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, δεν είχε ξαναβρεθεί εκεί. Επισκέφθηκε για πρώτη φορά το διάσημο γραφείο, την Τρίτη, μία μέρα μετά την ορκωμοσία του και έκανε φανερό πόσο τον εντυπωσίασε ο χώρος.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο από τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τραμπ και τον Βανς στον Λευκό Οίκο εκείνη την ημέρα. Ο Τζόνσον δημοσίευσε το βίντεο της εισόδου του αντιπροέδρου των ΗΠΑ στο Οβάλ Γραφείο στην πλατφόρμα X γράφοντας:

«Καθώς συγκεντρωθήκαμε για τη συνάντησή μας στον Λευκό Οίκο χθες, ο Τζέι Ντι Βανς μάς ανέφερε ότι δεν είχε επισκεφθεί ποτέ πριν το Οβάλ Γραφείο. Είπα σε αυτόν και στον Πρόεδρο Τραμπ ότι ΕΠΡΕΠΕ να καταγράψω τη στιγμή σε βίντεο».

Στο βίντεο, ο Τραμπ προχωρά στον διάδρομο της Δυτικής Πτέρυγας, με τον Βανς να τον ακολουθεί. Στη συνέχεια, μπαίνουν στο Οβάλ Γραφείο με τον Βανς να κοιτά εντυπωσιασμένος γύρω του και να αναφωνεί: «Είναι πραγματικά απίστευτο. Ουάου».

As we gathered for our meeting at the White House yesterday, JD Vance mentioned to us that he had never before visited the Oval Office. I told him and President Trump that I HAD to capture the moment on video. Only in America can a hardworking young man from Appalachia rise from… pic.twitter.com/H4aHOyyfVt

— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) January 22, 2025