Τζέιμι Φοξ: Χώρισε με τη σύντροφό του, λίγο πριν την επισημοποίηση της σχέσης τους

Το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους, όπως επιβεβαίωσαν στενοί τους φίλοι στην PageSix. Ο Τζέμι Φοξ με την Άλις Χάκστεπ ήρθαν κοντά τον Μάιο του 2022, ενώ οι παπαράτσι τους εντόπισαν για πρώτη φορά εκείνη την εποχή σε ένα γιοτ στις Κάννες.

Ακόμα δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί οι λόγοι που τους οδήγησαν στον χωρισμό. Η τελευταία τους δημόσια εμφάνιση ήταν στο Μεξικό κατά τα τέλη του Οκτωβρίου, όταν αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μαζί ένα ταξίδι.

Jamie Foxx and girlfriend Alyce Huckstepp break up after nearly 3 years of dating https://t.co/5lkQdTtjwD pic.twitter.com/hmxatGpCCB

