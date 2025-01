«Στην τρίτη φάση της συμφωνίας με τη Χαμάς, το Ισραήλ να ξαναχτυπήσει τη Γάζα»

Η στιγμή που Χαμάς και Ισραήλ θα διανύουν την τρίτη φάση της συμφωνίας, επιστρέφοντας τους νεκρούς και ανοικοδομώντας τη Γάζα, είναι η πλέον κατάλληλη για να… την παραβιάσουν οι Ισραηλινοί. Αυτό εισηγείται ένας παλιός γνώριμος του Ισραηλινού λόμπι στις ΗΠΑ και εχθρός της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι η τρίτη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα, ανοίγει τον δρόμο για την προσπάθεια οικοδόμησης κράτους για την αποκατάσταση της Λωρίδας της Γάζας. Ταυτόχρονα είναι η πρώτη φάση μια ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας.

Αυτό παρέχει στους Παλαιστίνιους –Χαμάς ή Παλαιστινιακή Αρχή- το δικαίωμα αρνησικυρίας σε μια ισραηλινή ειρηνευτική συνθήκη με οποιαδήποτε αραβική χώρα.

Ωστόσο, για τον πρώην σύμβουλο του αμφιλεγόμενου πρώην Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Ντικ Τσένι, και του Τζον Μπόλτον στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Ντέιβιντ Βούρμσερ, το Ισραήλ πρέπει να σπάσει τη συμφωνία και να σπείρει ξανά τον όλεθρο.

Σε ανάλυσή του στο Τhe Editors, ο σκληροπυρηνικός νεο-συντηρητικός υπογραμμίζει ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς μπορεί να είναι απαραίτητη προκειμένου να ανακτηθούν όσοι ζωντανοί όμηροι είναι σε θέση να επαναπατρίσει το Ισραήλ.

«Το Ισραήλ θα πρέπει να τελειώσει τον πόλεμο με τρόπο που να έχει ως αποτέλεσμα μια ξεκάθαρη, αδιαμφισβήτητη, πλήρη νίκη»

Η ανάκτηση αυτών των ομήρων ήταν στόχος του ισραηλινού πολέμου από την πρώτη μέρα.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή ο ίδιος επισημαίνει ότι είναι ζωτικής σημασίας αμερικανικό συμφέρον να επιτραπεί στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τον πόλεμο στη Γάζα και να ολοκληρώσει την καταστροφή της Χαμάς, καθώς και να επιτρέψει στο Ισραήλ να επιβάλει μονομερώς τις αποφάσεις 1701 και 1559 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι οποίες είναι ενσωματωμένες στο την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

«Εάν η Χαμάς εμφανιστεί με ένα αφήγημα νίκης σε οποιαδήποτε μορφή, όχι μόνο το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει μια άλλη 7 Οκτωβρίου σύντομα, και όχι μόνο ο αντισημιτισμός θα εκραγεί εκθετικά παγκοσμίως, αλλά πόλεις και κωμοπόλεις σε όλη τη Δύση θα υποφέρουν από μια νέα ενεργοποίηση και ενθάρρυνση της παγκόσμιας τζιχαντιστικής προσπάθειας» λέει ο ειδικός σε ζητήματα Μέσης Ανατολής.

Ο Βούρμσερ μάλιστα θεωρεί τη συμφωνία και παγίδα του Μπάιντεν που άφησε επίτηδες στην προεδρία Τραμπ.

«Ο καλύτερος τρόπος για να ξεφύγει ο Τραμπ από τις μεταβατικές παγίδες που έστησε ο Μπάιντεν είναι να καταλάβει ο νέος πρόεδρος πότε καθίσταται απαραίτητο για το Ισραήλ να εγκαταλείψει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός» τονίζει.

‘Ετσι, προτείνει μετά την απελευθέρωση του τελευταίου όμηρου που το Ισραήλ μπορεί να ελπίζει ότι θα ανακτήσει ακόμα, το Ισραήλ θα πρέπει να τελειώσει τον πόλεμο με τρόπο που να έχει ως αποτέλεσμα μια ξεκάθαρη, αδιαμφισβήτητη, πλήρη νίκη».

Κανείς σας δεν θα γλιτώσει

Το ανησυχητικό είναι ότι τέτοιες ακραίες ιδέες τις συμμερίζονται και άλλοι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Κανείς δεν θα μας επιτίθεται, δεν θα βιάσει τις γυναίκες μας, θα καίει ζωντανούς ανθρώπους, θα σκοτώνει 1.200 ανθρώπους, θα κάνει τις φρικαλεότητες που έκανε η Χαμάς και θα επιβιώνει από αυτό», είπε ο ιδρυτής και πρόεδρος του Φόρουμ Άμυνας και Ασφάλειας του Ισραήλ, στρατηγός Αμίρ Αβίβι. «Εφόσον διατηρούμε αυτή τη στρατηγική αντίληψη ότι πρέπει να τους εξαλείψουμε, τότε θα μάθουν επίσης το τίμημα για αυτό που έκαναν σε εμάς. Πρέπει να εξαλειφθούν».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος για την Άμυνα των Δημοκρατιών, Μαρκ Ντούμποβιτς, είπε: «Αν νομίζετε ότι το Ισραήλ θα αφήσει τους δολοφόνους, τους βιαστές και τους βασανιστές της Χαμάς να ξεφύγουν από τη δικαιοσύνη, δεν καταλαβαίνετε μετά τον Οκτώβριο. 7 Ισραήλ. δικαιοσύνη θα έρθει και θα είναι αποφασιστική».

Μόνο μια καταστροφική ήττα των περιφερειακών ριζοσπαστικών απειλών θα εκτονώσει την παγκόσμια εμπιστοσύνη και δυναμική των τζιχαντιστών. Θα αποκαταστήσει μια εποχή ειρήνης μέσω της δύναμης και θα κάνει την Αμερική ασφαλή ξανά, καταλήγει ο Βούρμσερ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βούρμσερ είναι ο «πατέρας» της έκθεσης του 1996 «A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm», που δόθηκε στον επερχόμενο τότε Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας προληπτικά χτυπήματα κατά του Ιράν και της Συρίας, την απομάκρυνση του Σαντάμ Χουσεΐν από το Ιράκ και την εγκατάλειψη των παραδοσιακών διαπραγματεύσεων «γη για την ειρήνη» με τους Παλαιστίνιους.

Κοινώς, ο Βούρμσερ, ένας εκ των αγαπημένων του Ισραηλινού λόμπι στις ΗΠΑ, είναι εισηγητής μόνο πολέμου και αντίπαλος κάθε ειρηνευτικής διαδικασίας, ακόμα και αν δεν υπήρχε η 7η Οκτωβρίου.