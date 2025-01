Αστρονόμοι πέρασαν το κόκκινο Tesla του Μασκ για επικίνδυνο αστεροειδή

Ήταν στις 2 Ιανουαρίου όταν το Κέντρο Ελάσσονων Πλανητών στη Μασαχουσέτη, ο φορέας που αναλαμβάνει την επίσημη αναγνώριση ουράνιων σωμάτων, ανακοίνωνε την ανακάλυψη ενός δυνητικά επικίνδυνου αστεροειδή με την ονομασία 2018 CN41.

Χρειάστηκαν λιγότερο από 17 ώρες μέχρι να έρθει η διευκρίνιση ότι δεν επρόκειτο για αστεροειδή.

Επρόκειτο για αυτοκίνητο, το κόκκινο Tesla Roadster που εκτόξευσε ο Έλον Μασκ τον Φεβρουάριο του 2018, όταν η διαστημική εταιρεία του, SpaceX, εκτόξευσε για πρώτη φορά τον πύραυλο Falcon Heavy.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ως τότε ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος ήταν το ασυνήθιστο δοκιμαστικό φορτίο της αποστολής, με ένα ανδρείκελο ονόματι «Starman» στη θέση του οδηγού.

Το αντικείμενο, αναφέρει το Astronomy.com, έγινε αρχικά αντιληπτό από τον τούρκο ερασιτέχνη αστρονόμο Χ. Α. Γκουλέρ, ο οποίος ανέπτυξε το δικό του λογισμικό για να αναλύει τις παρατηρήσεις που υποβάλλονται στο Κέντρο Ελάσσονων Πλανητών Χάρβαρντ-Σμιθσόνιαν (MPC) το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης Αστρονομίας.

Γρήγορα ο Γκουλέρ αντιλήφθηκε ότι η τροχιά του αντικειμένου πλησιάζει την τροχιά της Γης σε ελάχιστη απόσταση 240.000 χιλιομέτρων, λιγότερο από την απόσταση που χωρίζει τη Γη από τη Σελήνη.

Αυτό σήμαινε ότι επρόκειτο για Κοντινό στη Γη Αντικείμενο (NEO), μια κατηγορία αστεροειδών που παρακολουθούνται λόγω του κινδύνου πρόσκρουσης.

«Ήμουν εκστασιασμένος και υπέβαλα το αίτημα αναγνώρισης» είπε ο ερασιτέχνης αστρονόμος.

Αργότερα όμως άρχισε να έχει αμφιβολίες και επικοινώνησε με άλλους αστρονόμους. Την απάντηση έδωσε τελικά ο Τζέιμς ΜακΝτάουελ, διάσημος ερευνητής του Κέντρου Αστροφυσικής Χάρβαρντ-Σμιθσόνια, ο οποίος γρήγορα κατάλαβε ότι επρόκειτο για το ανώτερο τμήμα του πυραύλου Falcon Heavy.

Το περιστατικό αναδεικνύει τη σοβαρή έλλειψη επίσημων δεδομένων για τεχνητά αντικείμενα που κινούνται πέρα από τη χαμηλή γήινη τροχιά, σχολίασε ο ΜακΝτάουελ.

Δεν είναι εξάλλου η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, επισήμανε.

With this sort of trajectory I wouldn’t be too surprised if it turned out to be a rocket stage. pic.twitter.com/EzbNDqkZu5

— guler (@Astro_Guler) January 3, 2025