Η νέα σχέση του Χιου Τζάκμαν έχει φέρει σε δύσκολη θέση την Νικόλ Κίντμαν

«Η Ντεμπ και ο Χιου είναι από τους καλύτερούς μου φίλους. Ήταν δίπλα μου μετά το διαζύγιο με τον Τομ και με βοήθησαν να σταθώ στα πόδια μου». Με αυτά τα λόγια η Νικόλ Κίντμαν περιέγραφε πριν από μερικά χρόνια τη σχέση της με τους Χιου Τζάκμαν και Ντέμπορα-Λι Φαρνές – όλοι τους από κορυφαίους σταρ της Αυστραλίας στον τομέα τους που διαπρέπουν στο Χόλιγουντ.

Από τότε δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα για την 57χρονη ηθοποιό του «Babygirl», ωστόσο στη ζωή του Χιου Τζάκμαν και της Ντέμπορα-Λι Φαρνές έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Ο 56χρονος σταρ του Χόλιγουντ, όχι απλά χώρισε από την σύζυγό του μετά από 27 χρόνια γάμου, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες επιβεβαίωσε και τη σχέση του με τη Σάτον Φόστερ.

Μια σχέση που έχει φέρει σε δύσκολη θέση τη Νικόλ Κίντμαν, καθώς δεν θέλει να διαλέξει στρατόπεδο. Και όπως φαίνεται δεν θα το κάνει. Άνθρωπος από το στενό της περιβάλλον αποκάλυψε ότι θα σταθεί στο πλευρό της Ντέμπορα-Λι Φαρνές, αλλά όχι για τους λόγους που θα πίστευαν οι περισσότεροι.

«Η Νικόλ ξέρει ότι ο Χιου θα είναι μια χαρά – έχει μια από τις πιο δυνατές και υποστηρικτικές ομάδες δίπλα του, ενώ η νέα του σχέση τον έχει αναζωογονήσει» είπε η πηγή και συμπλήρωσε.

«Ξέρει ότι ο Χιου δεν χρειάζεται την στήριξή της τώρα, αλλά η Νικόλ θα επικεντρωθεί στην Ντεπ – αυτή τη στιγμή ανησυχεί για εκείνη περισσότερο από όλα» τόνισε.

just a meeting of best friends 🩵✨

📸 | new update from naomi watts on her instagram story with new photos with nicole kidman, liz himelstein and deborra lee furness. pic.twitter.com/p262cQBvwl

— nicole kidman daily (@dailykidman) August 22, 2023