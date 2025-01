Αναστάτωση προκλήθηκε στη Βαρκελώνη από έκρηξη το πρωί της Τρίτης (21/1) στο λιμάνι της πόλης. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στην Καταλονία, στη βορειοανατολική Ισπανία, από την έκρηξη που σημειώθηκε ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε.

Της έκρηξης ακολούθησε πυρκαγιά, η οποία και κατασβέστηκε. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, οι υπηρεσίες ανέφεραν ότι η έκρηξη σημειώθηκε στη διάρκεια εργασιών συντήρησης στην αποκαλούμενη «Ενεργειακή Προβλήτα», όπου φορτώνονται χημικά, φυσικό αέριο και διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου.

Στα πλάνα διακρίνονται οι φλόγες που προκλήθηκαν από την έκρηξη και μαύρος καπνός να έχει καλύψει την περιοχή.

#BREAKING: Massive Fire Erupts at Barcelona Port Following Explosion of Highly Flammable Liquid Tank #BarcelonaFire pic.twitter.com/Xe9Hml0Ou4

