Ντέιβιντ Λιντς: Η οικογένειά του καλεί όλον τον πλανήτη σε ταυτόχρονο διαλογισμό για να τιμήσει τον θάνατό του

Ήταν μόλις πριν λίγες μέρες όταν ο κόσμος μας έγινε φτωχότερος καθώς ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες στην ιστορία της ανθρωπότητας o Ντέιβιντ Λιντς άφησε την τελευταία του πνοή.

Μετά το θάνατο του σπουδαίου κινηματογραφιστή, τα τέσσερα παιδιά του – Τζένιφερ, Όστιν, Ρίλεϊ και Λουλα Λιντς- απέτισαν φόρο τιμής στον σκηνοθέτη πατέρα τους και κάλεσαν τους ανθρώπους παντού να συμμετάσχουν σε έναν «παγκόσμιο ομαδικό διαλογισμό» για να τον τιμήσουν στα 79α γενέθλιά του.

«Ο Ντέιβιντ Λιντς, ο αγαπημένος μας μπαμπάς, ήταν ένα καθοδηγητικό φως δημιουργικότητας, αγάπης και ειρήνης», ξεκίνησε λέγοντας η ανάρτηση της οικογένειας στο X. «Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου -που θα ήταν τα 79α γενέθλιά του- σας προσκαλούμε όλους να συμμετάσχετε σε έναν παγκόσμιο ομαδικό διαλογισμό στις 12:00 μ.μ. NOON PST για 10 λεπτά».

Η οικογένεια συνέχισε: «Ας συγκεντρωθούμε, όπου κι αν βρισκόμαστε, για να τιμήσουμε την κληρονομιά του διαδίδοντας την ειρήνη και την αγάπη σε όλο τον κόσμο. Παρακαλούμε αφιερώστε αυτό το χρόνο για να διαλογιστείτε, να προβληματιστείτε και να στείλετε θετικότητα στο σύμπαν. Σας ευχαριστούμε που είστε μέρος αυτού του εορτασμού της ζωής του».

