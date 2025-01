Δύο δικαστές σκοτώθηκαν σε επίθεση με πυροβολισμούς το Σάββατο έξω από το κτίριο του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Τεχεράνη, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

«Στο στόχαστρο βρέθηκαν τρεις δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου. Δύο από αυτούς σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε», ανέφερε ο ιστότοπος Mizan Online.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο ένοπλος αυτοκτόνησε πριν τον συλλάβουν.

Οι αρχές του Ιράν ανέφεραν για τους δύο δικαστές ότι «είχαν μακρά ιστορία απέναντι στα εγκλήματα κατά της εθνικής ασφάλειας, απέναντι στην κατασκοπεία και απέναντι στην τρομοκρατία».

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο άνδρας που άνοιξε πυρ δεν είχε κάποια δικαστική εκκρεμότητα με το Ανώτατο Δικαστήριο.

This morning, an armed man infiltrated the Supreme Court in Iran and attempted to assassinate two judges hearing cases of «offences against national security, espionage and counter-terrorism».

