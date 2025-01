Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

DO’S: Εκμεταλλεύσου το ότι το κλίμα στη δουλειά καλυτερεύει, για να δράσεις και πιο χαλαρά, αλλά και πιο αποτελεσματικά. Βρες λύσεις, όμως, στα απρόοπτα. Ενσωμάτωσε νέες συνήθειες στη ρουτίνα σου. Κινήσου με προσεκτικά βήματα σε οτιδήποτε σχετίζεται με τα οικονομικά σου. Τα γκομενικά σου απαιτούν ψύχραιμες αντιδράσεις - DON’TS: Μην λειτουργήσεις πίσω από την πλάτη κανενός, καθώς μάλλον θα αποκαλυφτείς. Ταυτόχρονα, μην πέσεις ψυχολογικά από κάποιες εντάσεις που θα εκτυλιχθούν γύρω σου. Μην αφήσεις καμία ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί ανεκμετάλλευτη. Αν το κάνεις, μην γκρινιάζεις μετά. Sorry, not sorry!