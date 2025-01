Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Τοξότης

DO’S: Αποδέξου ότι στο επαγγελματικό θα υπάρξουν αρκετά απρόοπτα. It’s not up to you! Μείνε σε ετοιμότητα, γιατί δεν θα λείψουν ούτε οι εντάσεις, αλλά ούτε και τα καβγαδάκια. Αποστασιοποιήσου και σωματικά, αλλά ταυτόχρονα και ψυχικά από ορισμένες καταστάσεις, για να μπορέσεις να τις αξιολογήσεις όσο πιο αντικειμενικά γίνεται - DON’TS: Μην αφήσεις το πιεστικό κλίμα να σε επηρεάσει αρνητικά, αλλά κυρίως μην χαλάσεις την ψυχολογία σου γι’ αυτό. Μην αφήνεις ούτε τις επιθυμίες σου, αλλά ούτε και τα οικονομικά σου στον αυτόματο. Πώς πιστεύεις ότι θα λυθούν τα θεματάκια που έχεις με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε; Μην λειτουργήσεις παρορμητικά, λόγω της έντασης.