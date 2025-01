Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έχει αρχίσει προετοιμασίες για την υποδοχή ομήρων στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος διανύει την 468η ημέρα του (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Kai Pfaffenbach, επάνω, «Σταματήστε τον πόλεμο» έχει γράψει στις παλάμες της ισραηλινή διαδηλώτρια στο Τελ Αβίβ, σε διαμαρτυρία υπέρ της απελευθέρωσης των ομήρων).

Διευκρίνισε μέσω X ότι η επιχείρηση προετοιμασίας βαφτίστηκε «Φτερά ελευθερίας».

𝐖𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐨𝐟 𝐅𝐫𝐞𝐞𝐝𝐨𝐦 is the name given to the IDF’s preparations for the return of the hostages.

— Israel Defense Forces (@IDF) January 15, 2025