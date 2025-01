Ευρωπαϊκή καταγγελία κατά TikTok, Temu και άλλων για μεταφορά δεδομένων στην Κίνα

Συνολικά έξι γίγαντες της τεχνολογίας με έδρα την Κίνα –TikTok, Shein, Temu, Xiaomi, AliExpess και WeChat-κατονομάζονται σε καταγγελίες γνωστής μη κυβερνητικής οργάνωσης στην Ευρώπη που τις κατηγορεί για παράνομη μεταφορά δεδομένων στην Κίνα.

Η αυστριακή οργάνωση Noyb (None Of Your Business) είναι γνωστή από προηγούμενες καταγγελίες εναντίον αμερικανικών εταιρειών όπως η Apple, η Google, το X και η Meta, οι οποίες οδήγησαν σε επίσημες έρευνες και πρόστιμα δισεκατομμυρίων ευρώ.

Συνολικά έξι καταγγελίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες αρχές τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών. Η οργάνωση ζητά να σταματήσει η μεταφορά δεδομένων που αφορούν ευρωπαίους χρήστες και να τιμωρηθούν οι εταιρείες με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν το 4% του παγκόσμιου τζίρου τους.

Η Noyb υποστηρίζει ότι η εταιρεία καταναλωτικών ηλεκτρονικών Xiaomi, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης TikTok και τα ηλεκτρονικά καταστήματα κατάστημα Shein και AliExpess παραδέχονται ότι στέλνουν δεδομένα Ευρωπαίων στην Κίνα,

Το δε ηλεκτρονικό κατάστημα Temu και η εφαρμογή επικοινωνίας WeChat της Tencent μεταφέρουν δεδομένα σε «τρίτες χώρες» που δεν κατονομάζονται αλλά πιθανώς περιλαμβάνουν την Κίνα.

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), η μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ επιτρέπεται μόνο εφόσον η προστασία των δεδομένων δεν απειλείται στις χώρες προορισμού.

«Δεδομένου ότι η Κίνα είναι ένα αυταρχικό καθεστώς διαρκούς παρακολούθησης, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι δεν προσφέρει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων όπως η ΕΕ» δήλωσε η Κλεάνθη Σαρδέλη, δικηγόρος της Noyb.

Στην Ευρώπη εκκρεμεί έρευνα της Κομισιόν κατά του TikTok για καμπάνιες επηρεασμού του εκλογικού σώματος μέσω της πλατφόρμας, ιδιαίτερα μετά τις προεδρικές εκλογές στη Ρουμανία τον Νοέμβριο.

Το TikTok σχεδιάζεται να απαγορευτεί στις ΗΠΑ την Κυριακή λόγω φόβων ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από το Πεκίνο για κατασκοπεία σε βάρος των Αμερικανών και καμπάνιες επηρεασμού της κοινής γνώμης.