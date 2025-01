Ο Τζιμ Μόρισον με βίασε: Το νέο ντοκιμαντέρ για τον ρόκερ φέρνει αποκαλύψεις

Η ζωή του frontman των Doors Τζιμ Μόρισον είναι το θέμα νέου ντοκιμαντέρ που ανατρέπει πολλά από το μύθο του ποιητή της ροκ.

Το Before the End: Searching for Jim Morrison φιλοξενεί συνεντεύξεις από μέλη της οικογένειας του Μόρισον και τον κύκλο του.

Ανάμεσα τους και μια πρώην σύντροφος του Τζιμ Μόρισον που εξομολογείται για ένα περιστατικό που σοκάρει. Η Τζούντι Χάντλεστον λέει στο ντοκιμαντέρ ότι ο frontman των Doors επιτέθηκε σεξουαλικά εναντίον της και τη βίασε.

«Δεν ήθελα να κάνω σεξ μαζί του και το είπα ξεκάθαρα, του είπα όχι», λέει στο Before the End.

«Και μετά μου κράτησε τα χέρια στο πάτωμα, με έπιασε πισθάγκωνμα και με έβαλε κάτω. Ήταν σε αμόκ, είχε μεταμορφωθεί σε τέρας» λέει.

Η Χάντλεστον αναφέρθηκε στη συμπεριφορά του ρόκερ που άλλαζε από στιγμή σε στιγμή.

«Το βλέμμα του ήταν τη μια στιγμή γαλήνιο, τρυφερό. Και μετά απλά… έμοιαζε με δαίμονα», ισχυρίστηκε. «Εννοώ τα μάτια του ήταν διεσταλμένα, ήταν πέρα από θυμό. Ήταν οργή, ήταν οργή» λέει.

Η Χάντλστον και ο Μόρισον είχαν ρομαντική σχέση για τέσσερα χρόνια μετά από γνωριμία τους στα παρασκήνια συναυλίας των Doors στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Ο ρόκερ πέθανε σε ηλικία 27 ετών τον Ιούλιο του 1971, και η Χάντλστον έγραψε για τη σχέση και τις αναμνήσεις δίπλα του στο στο βιβλίο της This Is The End… My Only Friend: Living and Dying with Jim Morrison του 1991.

Η Χάντλστον πρόσθεσε περισσότερα κεφάλαια στο βιβλίο που επανακυκλοφόρησε το 2013 με τίτλο Love Him Madly.

Η Χάντλστον είχε πει σε συνέντευξη της το 2015 ότι ήταν σύμφωνη με ό,τι της είχε ζητήσει ο Μόρισον. Ο ρόκερ της είχε πει ότι ποτέ δεν ήθελε να γίνει ο επίσημος σύντροφος της.

«Κρυφά, νόμιζα ότι τελικά θα τον κέρδιζα… Δεν καταλάβαινα το τίμημα που πλήρωνα, πόσο τον εξυπηρετούσα συμφωνόντας μαζί του. Τον βόλευα. Νιώθω περισσότερη συμπόνια για τον Τζιμ από παλιά – ήταν παγιδευμένος. Δεν θα την έβγαζε καθαρή» είχε πει.

Ο Mόρισον, έχοντας κουραστεί από τη δόξα και τη φήμη, έκανε την τελευταία του συναυλία με τους The Doors τον Δεκέμβριο του 1970 και μετακόμισε με την επί χρόνια φίλη του Πάμελα Κούρσον στο Παρίσι, θέλοντας να αφιερωθεί στην ποίηση.

Η Κούρσον – η οποία πέθανε από υπερβολική δόση ηρωίνης το 1974 – βρήκε τον Μόρισον νεκρό στην μπανιέρα του διαμερίσματός τους. Δεν έγινε ποτέ νεκροψία στη σωρό του.

Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Τζεφ Φιν είπε ότι θέλει να αναζητήσει τους λόγους που τον οδήγησαν σε ατην αυτοκαταστροφή ενώ προσπαθεί να κατανοήσει την περιπλοκότητα του ρόκερ και ποιητή.

Τζιμ Μόρισον, ο κακοποιητής

Οι ιστορίες για κακοποιητική συμπεριφορά του Τζιμ Μόρισον είναι πολλές.

Στο παρελθόν, άλλη πρώην ερωμένη του Τζιμ Μόρισον, η Πάμελα Ντε Μπάρες είπε σε ένα ντοκιμαντέρ ότι ο Mόρισον τη χαστούκισε μια φορά στο πρόσωπο χωρίς λόγο ενώ ενώ το μέλος των Doors, ο ντράμερ της μπάντας Τζον Ντένσμορ είχε πει στον The Guardian ότι μια φορά είδε τον ρόκερ να κρατάει ένα μαχαίρι σε μια γυναίκα ενώ την είχε ακινητοποιήσει κρατώντας τα χέρια της πίσω από την πλάτη της.

«Εξωτερικά, ο Τζιμ φαινόταν φυσιολογικός. Αλλά είχε μια επιθετικότητα απέναντι στη ζωή και τις γυναίκες», έγραψε ο Ντένσμορ στο βιβλίο του The Seekers το 2020.