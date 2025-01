Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι επιτέθηκε, ανεπιτυχώς, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε έναν σταθμό διανομής του αγωγού TurkStream, του μοναδικού που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη, αφού σταμάτησε η διαμετακόμισή του μέσω του ουκρανικού εδάφους, την 1η Ιανουαρίου.

Ο ενεργειακός τομέας είναι ένα κρίσιμο πεδίο μάχης: εδώ και τρία χρόνια, η Ρωσία στερείται σημαντικά έσοδα καθώς η ευρωπαϊκή αγορά έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό, σε αντίποινα για τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία αλλά και λόγω του σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream, στη Βαλτική Θάλασσα, τον Σεπτέμβριο του 2022.

Οι ρωσικές δυνάμεις από την άλλη εξαπολύουν συχνά επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

«Το καθεστώς του Κιέβου επιχείρησε να επιτεθεί με εννέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη» σε έναν σταθμό διανομής του αγωγού TurkStream στην περιοχή του Κρασνοντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, ανακοίνωσε ο στρατός.

Σύμφωνα με την πηγή αυτήν, όλοι οι δρόνοι καταρρίφθηκαν και ο σταθμός συμπίεσης που βρίσκεται κοντά στην κοινότητα Γκάι-Κοτζόρ παραμένει εν λειτουργία. Ένα κτίριο και κάποιος εξοπλισμός υπέστησαν μικρές ζημιές από τα συντρίμμια ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Η Ουκρανία δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για το θέμα.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

The Russian Ministry of Defense stated that nine Ukrainian drones attempted to attack the «Russkaya» compressor station in the Krasnodar region, which supplies gas through the «TurkStream» pipeline. pic.twitter.com/K1PXRAkiuT

— NEXTA (@nexta_tv) January 13, 2025