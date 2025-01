Είναι «πολύ σημαντικό» το κέντρο να μη θεωρηθεί ως η μοναδική λύση για την κρίση θανάτων από ναρκωτικά που συνεχίζει να πλήττει την πόλη και τη χώρα, δήλωσε ο Dr. Saket Priyadarshi, αναπληρωτής ιατρικός διευθυντής των υπηρεσιών ανάκαμψης από αλκοόλ και ναρκωτικά στη Γλασκώβη.

«Είναι ένα μέρος ενός συστήματος φροντίδας, ένα κομμάτι του παζλ που ανταποκρίνεται σε ένα πολύπλοκο πρόβλημα», εξήγησε ο ίδιος.

Glasgow’s safe drug consumption facility isn’t a «silver bullet» in curbing Scottish drug deaths.

That’s according to experts behind the facility ahead of the highly publicised Thistle centre opening it’s doors in the east end on Monday.

It will be the first of it’s kind in the… https://t.co/YNttzWCTrv pic.twitter.com/9z1cxt5bYy

