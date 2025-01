Ο Μάουρο Μοράντι, γνωστός ως «Ροβινσώνας Κρούσος» της Ιταλίας, έζησε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες μόνος σε ένα απομονωμένο νησί πριν πεθάνει πρόσφατα σε ηλικία 85 ετών.

Η ιστορία του ξεκίνησε το 1989, όταν το καταμαράν του έπαθε βλάβη κοντά στο Μπουντέλι, ένα νησί με φημισμένες ροζ αμμουδιές στα ανοικτά της Σαρδηνίας. Εκεί ανακάλυψε ότι ο επιστάτης του νησιού επρόκειτο να αποσυρθεί. Εγκατέλειψε το αρχικό του σχέδιο για ταξίδι στον Νότιο Ειρηνικό, πούλησε το σκάφος του και ανέλαβε τη φροντίδα του νησιού.

Για δεκαετίες, ο Μοράντι φρόντιζε το Μπουντέλι, καθαρίζοντας τα μονοπάτια του, διατηρώντας την παραλία παρθένα και ενημερώνοντας τους καλοκαιρινούς επισκέπτες για το εύθραυστο οικοσύστημα του νησιού.

Οι τουρίστες, που απαγορεύεται να πατήσουν στη ροζ παραλία από τη δεκαετία του 1990, συχνά εντυπωσιάζονταν από την απλότητα της ζωής του μοναδικού κατοίκου. Με τις προμήθειές του να φτάνουν με βάρκα από τη Λα Μανταλένα, ζούσε σε ένα πρώην στρατιωτικό καταφύγιο, χρησιμοποιώντας ένα αυτοσχέδιο ηλιακό σύστημα για τις βασικές του ανάγκες.

Το 2021, μετά από μακροχρόνια διαμάχη με τις αρχές που σχεδίαζαν να μετατρέψουν το νησί σε κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει το Μπουντέλι και να μετακομίσει σε ένα διαμέρισμα στη Λα Μανταλένα.

