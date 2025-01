Άνδρας επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στο γραφείο του πρωθυπουργού στο Βέλγιο

Άνδρας με μαχαίρι επιχείρησε να μπει στην κατοικία του πρωθυπουργού στο Βέλγιο με αποτέλεσμα η αστυνομία να τον συλλάβει.

Όπως αναφέρουν οι Brussels Times, ο ένοπλος άνδρας επιχείρησε να εισέλθει στην κατοικία του πρωθυπουργού στην οδό Ρου ντε λα Λουά 16 γύρω στις 10:00 η ώρα (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας) σήμερα Δευτέρα. Μέλη της στρατιωτικής αστυνομίας που φρουρεί το κτίριο τον ακινητοποίησαν και κανείς δεν τραυματίστηκε.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Belgium, Authorities say a knife-wielding man was arrested outside the Belgian prime minister’s office in Brussels after a confrontation with security guards. #Belgium #Brussels pic.twitter.com/x9SHVKh3OH

— World Breaking (@World_Breaking_) January 6, 2025