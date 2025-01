Μαίνονται οι μάχες στο Κουρσκ στη Ρωσία - Η Μόσχα λέει ότι κατέλαβε το Κουράχοβε στην ανατολική Ουκρανία

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα πως, έπειτα από μάχες τριών μηνών, κατέλαβε την πόλη Κουράχοβε στην ανατολική Ουκρανία και υπογράμμισε πως η κατάληψη της πόλης αυτής θα της επιτρέψει να καταλάβει πλήρως «με επιταχυμένο ρυθμό» ολόκληρη την περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Η ανακοίνωση αυτή ήρθε σε μια στιγμή που οι ουκρανικές δυνάμεις, οι οποίες εδώ και μήνες οπισθοχωρούν στο ανατολικό μέτωπο, εξαπέλυσαν από την πλευρά τους μια νέα επίθεση στη μεθοριακή ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, στην οποία ελέγχουν από τον Αύγουστο εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) January 6, 2025

Ukrainian forces recently regained positions near Chasiv Yar amid continued Russian offensive operations in the area on January 5. 🧵(1/5) https://t.co/xgio7cjbfw pic.twitter.com/4T8a064jDo

Russian forces also recently advanced near Borova, Toretsk, and Kurakhove.

Κάθε πλευρά επιχειρεί να ενισχύσει τις θέσεις της, ενώ εδώ και εβδομάδες διατυπώνονται εικασίες σχετικά με τους όρους μελλοντικών ειρηνευτικών συνομιλιών λόγω της επιστροφής στις 20 Ιανουαρίου στο Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει υποσχεθεί να βάλει σύντομα τέλος στη σύγκρουση.

Στο ανατολικό μέτωπο, έπειτα από μήνες αργής αλλά συνεχούς προώθησής τους, τα ρωσικά στρατεύματα «απελευθέρωσαν πλήρως την πόλη Κουράχοβε, τη μεγαλύτερη στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ντονμπάς», μια εκταταμένη βιομηχανική ζώνη, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το Κουράχοβε, το οποίο είχε πριν από τον πόλεμο περίπου 22.000 κατοίκους, αποτελούσε αμυντική θέση πρώτης γραμμής για τους ουκρανούς στρατιωτικούς στον τομέα αυτό και βρίσκεται κοντά σε ένα σημαντικό κοίτασμα λιθίου, ενός σπάνιου μεταλλεύματος.

Η πόλη βρίσκεται κοντά σε μια τεχνητη λίμνη και φιλοξενεί ένα σταθμό παραγωγής ενέργειας από άνθρακα, ο οποίος έχει υποστεί ζημιές από τις μάχες.

Το Κουράχοβε βρίσκεται επίσης σε απόσταση μιας τριανταριάς χιλιομέτρων νότια του Ποκρόφσκ, ενός ουσιώδους σημασίας για τους ουκρανούς στρατιωτικούς κόμβου επιμελήτείας που απειλείται από τους Ρώσους, οι οποίοι απέχουν λιγότερο από έξι χιλιόμετρα.

Ο ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ εξέφρασε σε ανακοίνωση την ικανοποίησή του γι’ αυτή «τη νίκη που θα αποτελέσει σύμβολο της γενναιότητας και της αποφασιστικότητας των στρατιωτών του ρωσικού στρατού». Ευχαρίστησε τους στρατιωτικούς που πήραν μέρος στην επίθεση για «την πίστη τους προς την πατρίδα».

Η απώλεια αυτής της πόλης δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από τον ουκρανικό στρατό, ο οποίος αρκέσθηκε σήμερα να κάνει λόγο για «επιθετικές επιχειρήσεις στην αστική ζώνη του Κουράχοβε».

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανέφερε μέσω του Facebook πως «απώθησε 27 επιθέσεις» σ’ αυτό τον τομέα και ότι αποφασίσθηκαν μέτρα για «να εντοπισθούν και να καταστραφούν εχθρικές ομάδες επίθεσης».

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

⚡ Russia claims to capture Kurakhove, Ukraine says fighting ongoing in the sector.

Russia’s Defense Ministry claimed on Jan. 6 that its forces had fully captured Kurakhove in Donetsk Oblast, a statement not confirmed by Ukraine.https://t.co/AkNzpL6Zh9

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 6, 2025