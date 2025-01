Επιβάτης επιτίθεται σε αεροσυνοδό με αφορμή μια κονκάρδα – σύμβολο αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

«Μόλις ήρθαν οι αστυνομικοί, μου είπαν ότι δεν παραβίασα κανένα νόμο και ότι αυτοί είναι αυτοί που παραβιάζουν τον νόμο κρατώντας με στο αεροπλάνο για ανοησίες…», περιέγραψε ο άνδρας.

«Ήταν πολύ θλιβερό να με αντιμετωπίζουν σαν εγκληματία», πρόσθεσε.

Η American Airlines ανακοίνωσε πως διερευνά το συμβάν.

Η αεροπορική εταιρεία απαγορεύει στο προσωπικό της να φορά ο,τιδήποτε δεν έχει σχέση με την επίσημη στολή της. Σύμφωνα με την πολιτική της το προσωπικό επιτρέπεται να φορά μόνο κονκάρδες που εκδίδονται από την εταιρεία για να γιορτάσουν μια επέτειο ή κάποιο βραβείο.

Last night @americanair flight into Miami international .

Watch this video of a jewish passenger taking a video of an American Airline flight attendant wearing a Watermelon Pin her and her friend locked him down and wouldn’t let him leave the plane until he deleted the video.… pic.twitter.com/XxQvd972Ym

