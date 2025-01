Εκτενείς είναι οι αναφορές των διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, που πέθανε σήμερα Κυριακή. Στα ρεπορτάζ, αναφέρεται ότι ο Κώστας Σημίτης ήταν ο «εκσυγχρονιστής», «μεταρρυθμιστής ηγέτης» που συνέβαλε καθοριστικά στην ένταξή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη.

Το Reuters, στο ρεπορτάζ του αναφέρει: «Ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας Κώστας Σημίτης, ο οποίος οδήγησε τη χώρα στο ενιαίο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2001, πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 88 ετών στο εξοχικό του στην Πελοπόννησο. Ο Σημίτης, καθηγητής νομικής και μεταρρυθμιστής, ανέλαβε την ηγεσία του σοσιαλιστικού κόμματος ΠΑΣΟΚ το 1996 και ήταν πρωθυπουργός μέχρι το 2004».

Ανάλογη αναφορά και από το Bloomerg που μεταδίδει: Ο Κώστας Σημίτης, ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας που έφερε τη χώρα στο ευρώ, πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Το ιταλικό Rai Radio1 ανέφερε ότι ο Σημίτης, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός από το 1996 έως το 2004 και ήταν μεταξύ των ιδρυτών του ΠΑΣΟΚ το 1974, υπήρξε καθοριστική προσωπικότητα για την υιοθέτηση του ευρώ στην Ελλάδα το 2001.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) χαρακτήρισε τον Κώστα Σημίτη ως τον «εκσυγχρονιστή» της ελληνικής πολιτικής σκηνής, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση κήρυξε τετραήμερο πένθος για τον εκλιπόντα, ο οποίος δεν αντιμετώπιζε συγκεκριμένα προβλήματα υγείας.

