Η πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Παετονγκτάρν Σιναουάτρα αποκάλυψε προσωπική περιουσία αξίας σχεδόν 400 εκατομμυρίων ευρώ στη δήλωση οικονομικών συμφερόντων της (πόθεν έσχες) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η πρωθυπουργός, η οποία ανέλαβε καθήκοντα τον Αύγουστο, είναι υποχρεωμένη να κάνει δήλωση στην Εθνική Επιτροπή Κατά της Διαφθοράς (NACC) για την περιουσιακή κατάστασή της, η οποία ανέρχεται σε 13,8 δισεκατομμύρια μπαχτ, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο που διανεμήθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

🇹🇭THAILAND’S PM DECLARES $400M FORTUNE

Its new Prime Minister Paetongtarn Shinawatra, daughter of telecom tycoon Thaksin Shinawatra, flexed her $400M fortune in a recent declaration.

Her haul? 217 designer handbags worth $2M, 75 luxury watches at $5M, and properties in London… pic.twitter.com/ARvII3oCIl

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 3, 2025