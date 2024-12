Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απηύθυνε το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του στο λαό της χώρας του.

Μιλώντας στους Ρώσους είπε ότι η χώρα το 2025 θα κινηθεί προς τα εμπρός με αυτοπεποίθηση.

Το μήνυμα του Πούτιν μεταδιδόταν τα μεσάνυχτα σε κάθε μία από τις 11 ζώνες ώρας της Ρωσίας, ξεκινώντας από την Καμτσάτκα και την Τσουκότκα στην Άπω Ανατολή.

