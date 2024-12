Σύμφωνα με το Bloomberg στη διάρκεια του 2024 σημειώθηκαν έντεκα αεροπορικά δυστυχήματα και εξ αυτών τα τέσσερα ήταν πολύνεκρα. Μάλιστα αυτα που έγιναν τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου, ειχαν μεγαλο αριθμο θανάτων, όπως φαίνεται και στον πίνακα.

Το αεροσκάφος της κορεατικής Jeju Air που συνετρίβη στο τέλος του αεροδιαδρόμου, προκάλεσε το θάνατο 179 επιβατών. Το αμέσως επόμενο ηταν αυτο της βραζιλιάνικης VoePass με 62 νεκρούς, τον περασμένο Αυγουστο.

Ο θλιβερος απολογισμός της πτώσης του αεροσκάφους των αερογραμμών του Αζερμπαιτζάν, που κατέπεσε απο πολεμικά πυρά ήταν 38 νεκροί ενώ αλλοι 18 επιβάτες σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη στο αεροδρόμιο του Κατμαντού αεροσκάφος της Saurya Airlines.

Το έτος 2024 είχε ήδη ξεκινήσει άσχημα, μόλις στην αρχή του νέου χρόνου. Η σύγκρουση ενός Airbus A350 της Japan Airlines και ενός DHC-8 της ιαπωνικής ακτοφυλακής στο αεροδρόμιο Tokyo-Haneda στις 2 Ιανουαρίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο των δύο ανδρών της ακτοφυλακής και την ολική καταστροφή και των δύο αεροσκαφών.

Ευτυχώς, οι 379 επιβαίνοντες στο Airbus A350-900 κατάφεραν να εκκενώσουν το αεροσκάφος πριν αυτό καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 5 Ιανουαρίου, μια άλλη καταστροφή αποφεύχθηκε οριακά σε ένα Boeing 737 Max της Alaska Airlines , όταν ένα κλείστρο πόρτας αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το αεροσκάφος κατάφερε να προσγειωθεί χωρίς θύματα, αλλά το περιστατικό βύθισε την Boeing ξανά σε μια από τις σοβαρότερες κρίσεις στην ιστορία της, αφού η έρευνα αποκάλυψε ότι το κλείστρο είχε τοποθετηθεί λανθασμένα.

Τον περασμένο Ιούλιο, η Saurya Airlines του Νεπάλ συνετρίβη μετά την απογείωσή της από το Κατμαντού, σκοτώνοντας 18 ανθρώπους.

Στις 9 Αυγούστου, η απόλυτη φρίκη έπληξε τη Βραζιλία, όταν ένα αεροσκάφος ATR 72-500 της περιφερειακής αεροπορικής εταιρείας Voepass Linhas Aereas συνετρίβη στα περίχωρα του Σάο Πάολο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 62 επιβάτες και το πλήρωμα.

Το αεροσκάφος βιντεοσκοπήθηκε να πέφτει σαν πέτρα, χωρίς οι πιλότοι να μπορούν να ανακτήσουν τον έλεγχο. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αλλά σύμφωνα με μια προκαταρκτική έκθεση, το αεροσκάφος έπεσε θύμα ξαφνικού φαινομένου παγετού, το οποίο το έκανε να χάσει την άνωση.

Σε αυτό το στάδιο, ωστόσο, ο απολογισμός για το 2024 θα παρέμενε στα ίδια επίπεδα με το 2023. Όμως, οι δύο συντριβές της Azerbaijan Airlines στις 25 Δεκεμβρίου και της Jeju Air στις 29 Δεκεμβρίου αύξησαν σημαντικά τον αριθμό των νεκρών.

Η πτώση του αεροσκάφους των αερογραμμών του Αζερμπαϊτζάν για την οποία ενέχονται πυρά αντιαεροπορικών, προκάλεσε το θάνατο συνολικά 38 επιβατών. Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν είπε ότι το αεροπλάνο καταρρίφθηκε κατά λάθος από τη Ρωσία.

It is with profound sorrow that we have learned of the accident of Jeju Air Flight 2216, at Muan International Airport, Republic of Korea, on 29 December 2024, taking the lives of many people on board and injuring others.

