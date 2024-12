Δυο δημοσιογράφοι νεκροί από σφαίρες στην Αϊτή

Δυο δημοσιογράφοι έχασαν τη ζωή τους χθες Τρίτη από σφαίρες μελών συμμορίας, καθώς κάλυπταν την επανέναρξη λειτουργίας νοσοκομείου στο κέντρο της Πορτ-ο-Πρενς, της πρωτεύουσας της Αϊτής, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο συλλογικότητα μέσων ενημέρωσης του διαδικτύου (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, το νοσοκομείο HUEH).

Σκοτώθηκε επίσης αστυνομικός, κατά τις πληροφορίες αϊτινών μέσων ενημέρωσης.

«Ο Μαρκένζι Νατού και ο Τζίμι Ζαν σκοτώθηκαν (…) κατά τη διάρκεια επίθεσης κακοποιών της συμμαχίας ‘Viv Ansanm’ (‘Ζώντας Μαζί’) τη στιγμή που άνοιγε ξανά το νοσοκομείο HUEH (Hôpital de l’Université d’État d’Haïti)», εξήγησε στο AFP ο Ρομπές Ντιμάνς, εκπρόσωπος της Collectif des médias en ligne (CMEL).

Αλλοι δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν για να τους προσφερθεί περίθαλψη σε άλλο νοσοκομείο, στην Ντελμάς, άλλη συνοικία της Πορτ-ο-Πρενς.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, μέλη συμμορίας άνοιξαν πυρ καθώς το νοσοκομείο στο κέντρο της πρωτεύουσας άρχιζε να λειτουργεί ξανά σε περιοχή όπου βασιλεύει η ανασφάλεια, και συμμορίες επιβάλλουν τον δικό τους νόμο.

Το νοσοκομείο του κρατικού πανεπιστημίου της Αϊτής, γνωστό επίσης ως Γενικό Νοσοκομείο, παρέμενε κλειστό από την 9η Φεβρουαρίου, αφού δέχτηκε επίθεση από τη συμμαχία συμμοριών Viv Ansanm.

«Δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης κακοποιών της Viv Ansanm εναντίον του HUEH», ανέφερε μέσω X η Gazette Haiti, μεταφορτώνοντας φωτογραφία στην οποία διακρίνονται τουλάχιστον τρεις αιμόφυρτοι άνδρες πεσμένοι στο δάπεδο σε εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου.

«Το υπουργείο Υγείας είχε αναγγείλει πως το νοσοκομείο θα άνοιγε ξανά πριν τα Χριστούγεννα. Δημοσιογράφοι και άλλοι εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης τέθηκαν υπό ομηρία μέσα στο κτίριο. Απόλυτος πανικός στο κέντρο της πόλης», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Λίγο αργότερα, το ίδιο μέσο έκανε λόγο για τρεις νεκρούς: δυο δημοσιογράφους και αστυνομικό.

«Κακοποιοί επιτέθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, πολλοί δημοσιογράφοι χτυπήθηκαν από σφαίρες», ανέφερε παράλληλα μέσω X το Radio Télé Galaxie.

Την περασμένη εβδομάδα, η συμμαχία συμμοριών Viv Ansanm πυρπόλησε το ιδιωτικό νοσοκομείο Bernard Mevs, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος αυτής της σημαντικής δομής υγείας, χωρίς πάντως ν’ αναφερθούν θύματα.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα της Καραϊβικής, παραμένει βυθισμένη σε κρίση που χειροτέρεψε φέτος, με βασικά χαρακτηριστικά την κλιμάκωση της ενδημικής βίας των συμμοριών και την πολιτική αστάθεια.

Η χθεσινή επίθεση καταγράφηκε με φόντο την εντεινόμενη ανασφάλεια στην πρωτεύουσα, όπου συμμορίες έχουν εξαπολύσει επιθέσεις σε διάφορες συνοικίες τον τελευταίο μήνα.

Στις αρχές του τρέχοντα μήνα, τουλάχιστον 207 άνθρωποι σφαγιάστηκαν κατά διαταγή αρχηγού συμμορίας, που πίστεψε ότι για την ασθένεια του παιδιού του έφταιγαν κάποιοι που έκαναν βουντού, σύμφωνα με έκθεση της αποστολής του ΟΗΕ στη χώρα που δημοσιοποιήθηκε προχθές Δευτέρα.

#Haiti: Over 207 executed in Port-au-Prince massacre – New Report from BINUH_UN & @UNHumanRights.

Most of the victims were elderly people accused of practicing voodoo and causing the gang leader’s child’s illness.

ℹ️ https://t.co/oIPtjbLSIt pic.twitter.com/Uk0mSqfvQJ

— United Nations Geneva (@UNGeneva) December 24, 2024