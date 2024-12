Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Καρκίνος

DO'S: Απόλαυσε το ήρεμο mood στο σπίτι. Βρες χρόνο για να συναντήσεις το άλλο σου μισό (καλά να περάσετε!). Οργανώσου και φτιάξε τα οικονομικά σου, now is the time - DONT'S: Μην τσακωθείς με τους φίλους σου για μαλ@κίες. Μη θες να βοηθήσεις τους πάντες, γιατί αυτοί δεν ξέρεις αν θα έκαναν το ίδιο για εσένα. Μην έχεις τόσο άγχος πια!