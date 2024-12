O Lil Baby έχασε 8 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μια ημέρα τζογάροντας και ο 50 Cent απόρησε

O Lil Baby λατρεύει τον τζόγο. Είτε πρόκειται για στοιχήματα, είτε για χαρτιά είτε για ζάρια, ο ράπερ από την Ατλάντα είναι πάντα έτοιμος να ποντάρει. Ο Baby εμφανίστηκε στο podcast «A Safe Place» του Lil Yachty, όπου παραδέχτηκε ότι αφού έχασε μια περιουσία σε λιγότερο από δύο ημέρες αναγκάστηκε να περιορίσει τον τζόγο.

«8 εκατομμύρια δολάρια», είπε όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει χάσει παίζοντας τυχερά παιχνίδια. «[Τα έχασα μέσα]σε μια μέρα, [βασικά έπαιζα περίπου] 40 ώρες σερί, και έχασα περίπου 8, 9 εκατομμύρια δολάρια. Αναγκάστηκα να σταματήσω τον τζόγο».

Ο Baby συνέχισε: «Έβαλα τον Mike Rubin να γράψει ένα γράμμα σε κάθε καζίνο και να μου απαγορευτεί η είσοδος. Δεν παίζω πια».

Lil baby speaks on quitting Gambling after losing 8 million dollars in one day pic.twitter.com/cXIStE46W2

