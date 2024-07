Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε meme σε συναυλία του 50 Cent λίγο μετά τους πυροβολισμούς στη συγκέντρωση

Ο 50 Cent δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να κάνει ένα αστείο ή να διακωμωδήσει κάτι που μπορεί να μην είναι αστείο για άλλους – και κυρίως για τους Ρεπουμπλικάνους.

Προσφάτως, ο 49χρονος ράπερ εμφάνισε ένα meme «Get Rich Or Die Tryin» του Ντόναλντ Τραμπ σε μια μεγάλη οθόνη στη συναυλία του, λίγες ώρες μετά τους πυροβολισμούς στην τελευταία συγκέντρωση του Τραμπ.

Ο ηγέτης των G-Unit είχε μια συναυλία στη Βοστώνη το Σάββατο (13 Ιουλίου), την ίδια μέρα που στο ίντερνετ κυκλοφόρησε η είδηση ότι ο Τραμπ πυροβολήθηκε σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια. Καθώς ο ράπερ ετοιμαζόταν να ερμηνεύσει το «Many Men (Wish Death)», επέλεξε να δείξει στον κόσμο πόσο ενημερωμένος ήταν για τα τρέχοντα γεγονότα.

Trump gets shot and now I’m trending 🤷🏽‍♂️ • https://t.co/V3LJsr0f6A pic.twitter.com/UKQZb6gles

— 50cent (@50cent) July 14, 2024