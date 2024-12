Ο Μουσολίνι σκόραρε και προκάλεσε πανικό!

Φρίκη: Ο Μουσολίνι είναι εδώ! Η Γιούβε Στάμπια νίκησε εντός έδρας την Τσεζένα με 1-0 την 18η αγωνιστική της ιταλικής Serie B και ανέβηκε τέταρτη με 28 βαθμούς.

Το μοναδικό γκολ ήρθε στο 21′ και το πέτυχε με κεφαλιά ο Ρομάνο Φλοριάνι… Μουσολίνι, δισέγγονος του Μπενίτο Μουσολίνι.

Η μητρική του καταγωγή από τον Ιταλό δικτάτορα προκάλεσε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα ανάμεσα σε εκατοντάδες ντόπιους οπαδούς των γηπεδούχων.

Ο 21χρονος μέσος, δανεικός από τη Λάτσιο, επέλεξε να φορέσει το επώνυμο της μητέρας του στη φανέλα του. Οχι το «Φλοριάνι», αλλά Μουσολίνι».

Μετά το γκολ, το πρώτο της επαγγελματικής του καριέρας, ακούστηκε στα μεγάφωνα το όνομα «Romano». Το μεγάλο μέρος του κοινού απάντησε φωνάζοντας «Mussolini» και απλώνοντας το χέρι προς τα πάνω, μιμούμενος τον φασιστικό χαιρετισμό.

Αν και οι ίδιοι επιμένουν ότι ονομάζεται «Ρωμαϊκός χαιρετισμός» και έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ρώμη (Saluto Romano), ήταν ο Μουσολίνι που τον καθιέρωσε ως υποχρεωτικό το 1922.

Romano Floriani Mussolini (yes the great-grandson of Benito) scores for Juve Stabia in Serie B & the rest is…bizarre.pic.twitter.com/2pF1cxYgSb

— Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) December 22, 2024