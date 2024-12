Περίπου 100 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα Κυριακή στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των ισχυρών ανέμων που σαρώνουν τη χώρα, προκαλώντας προβλήματα στις συγκοινωνίες στη διάρκεια του σαββατοκύριακου πριν από τα Χριστούγεννα, όπου κατά παράδοση υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, ανακοίνωσε το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.

«Λόγω των ισχυρών ανέμων και των περιορισμών στον εναέριο χώρο, ένας μικρός αριθμός πτήσεων ακυρώθηκε σήμερα (Κυριακή)», οι οποίες εκτιμάται ότι ανέρχονται περίπου σε 100, σύμφωνα με το αεροδρόμιο του Λονδίνου, το μεγαλύτερο σε αριθμό επιβατών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη.

Χθες Σάββατο, το Χίθροου είχε ήδη ακυρώσει μερικές πτήσεις επηρεάζοντας κυρίως τους πελάτες της British Airways.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Around 100 #flights cancelled due to strong winds in #Britain

Warnings remain in Scotland, Wales, Northern Ireland, and in England.

Read more: https://t.co/eFuEjtd7ed #AletihadNewsCenter #weather #Christmas #UK

— Aletihad English (@AletihadEn) December 22, 2024