Οι αστροναύτες που αποκλείστηκαν στο διάστημα ποζάρουν με χριστουγεννιάτικους σκούφους

Οι Suni Williams και Butch Wilmore, οι δύο αστροναύτες που βρίσκονται αποκλεισμένοι στο διάστημα από τον Ιούνιο, πόζαραν για μια εορταστική φωτογραφία ενόψει των Χριστουγέννων σε μια ανάρτηση στο Instagram που μοιράστηκε το Johnson Space Center της NASA στις 16 Δεκεμβρίου.

Στην λήψη που κυκλοφόρησε βλέπουμε τους δυο αστροναύτες να φορούν σκούφους του Άγιου Βασίλη, ενώ μιλούν σε ασύρματο μέσα στην εργαστηριακή μονάδα Columbus του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

«Άλλη μια μέρα, άλλο ένα έλκηθρο (Another day, another sleigh)», έγραψε στη λεζάντα του το ερευνητικό ινστιτούτο στο Χιούστον (ακολουθώντας πιθανότατα τον viral ήχο «another day, another slay»).

Πότε θα γυρίσουν;

Η NASA ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι το διαστημόπλοιο που θα μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για να παραλάβουν τους Williams και Wilmore δεν θα είναι έτοιμο να εκτοξευθεί νωρίτερα από τον Μάρτιο του 2025.

Ο διαστημικός οργανισμός είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι βετεράνοι αστροναύτες επρόκειτο αρχικά να επιστρέψουν τον Φεβρουάριο.

Η καθυστέρηση, σύμφωνα με τη NASA, δίνει σε αυτούς και τις ομάδες της SpaceX χρόνο για να «ολοκληρώσουν την επεξεργασία» ενός νέου διαστημικού σκάφους Dragon για την αποστολή, το οποίο θα αποτελέσει «την καλύτερη επιλογή για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της NASA και την επίτευξη των στόχων του διαστημικού σταθμού για το 2025».

Το νέο διαστημόπλοιο αναμένεται να φτάσει στη Φλόριντα στις αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με τη NASA.

Ημέρα των Ευχαριστιών στο διάστημα;

Τον περασμένο μήνα, το πλήρωμα του ISS μίλησε στο NBC News για τον τρόπο με τον οποίο γιόρτασε την Ημέρα των Ευχαριστιών.

«Έχουμε ένα σωρό φαγητά που έχουμε συσκευάσει και που θυμίζουν [γεύματα που απολαμβάνουμε] την Ημέρα των Ευχαριστιών. Καπνιστή γαλοπούλα, λίγο κράνμπερι, μηλόπιτα, φασόλια και μανιτάρια και πουρέ πατάτας», δήλωσε η Williams.

Σε συνέντευξή της στον Lester Holt στο NBC Nightly News τον ίδιο μήνα, η Williams είπε ότι αυτή και ο Wilmore απολαμβάνουν το χρόνο τους μακριά από τη Γη, παρά τις όχι και τόσο ιδανικές συνθήκες.

«Αισθανόμαστε καλά, γυμναζόμαστε, τρώμε σωστά – είναι απλά φοβερό», εξήγησε.

«Διασκεδάζουμε πολύ εδώ πάνω. Οι άνθρωποι που ανησυχούν για εμάς, πραγματικά, μην ανησυχείτε για εμάς … είμαστε ένα χαρούμενο πλήρωμα εδώ πάνω», συμπλήρωσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NASA’s Johnson Space Center (@nasajohnson)

*Με πληροφορίες από: People