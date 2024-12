Ένα πλοίο με την ονομασία Gam Express έστειλε σήμα κινδύνου στα στενά του Κερτς, ανακοίνωσε σήμερα η Εισαγγελία Μεταφορών στη Νότια Ρωσία.

«Η Εισαγγελία Μεταφορών του Νότου ελέγχει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε σχέση με την αποστολή σήματος κινδύνου από το πλοίο Gam Express στα στενά του Κερτς», αναφέρει ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Δείτε σχετικές αναρτήσεις στο Χ:

A vessel called Gam Express has sent a distress signal in the Kerch strait, #Russia’s Southern Transport Prosecutor’s Office says.https://t.co/DhKHfAGdhw

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 20, 2024