«Πρότεινε, σαν ‘πείραμα’ να χτυπήσει το Κίεβο με έναν Ορέσνικ για να δούμε τι θα συμβεί. Πιστεύετε ότι αυτός είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος; Είναι ψυχοπαθής», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά που ο Βλαντίμιρ Πούτιν κάλεσε τη Δύση σε τεχνολογική «μονομαχία», κατά της διάρκεια της ετήσιας ομιλίας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος, ανάμεσα σε άλλα, είπε: «Ας κάνουμε ένα πείραμα. Ας αφήσουμε τη Δύση και την Ουκρανία να καθορίσουν μια περιοχή στο Κίεβο, να συγκεντρώσουν εκεί όλα τα συστήματα αεράμυνάς τους, εμείς θα χτυπήσουμε εκεί με τον Ορέσνικ και αυτοί θα προσπαθήσουν να τον αναχαιτίσουν… Ας δούμε τότε τι θα συμβεί. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να καταρριφθεί ή να καταστραφεί εύκολα».

Η ανάρτηση της Kyiv Post για την απάντηση Ζελένσκι:

Citing Putin’s statement today that he’d like to strike Kyiv with his mythical «Oreshnik» missile, Zelensky rightly dubs the Russian dictator a psychopath.

“He suggested, as an «experiment» to strike Kyiv with «Oreshnik» to see what would happen. Do you think this is an normal… pic.twitter.com/SB0gVY5rKo

— KyivPost (@KyivPost) December 19, 2024