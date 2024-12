Το «νέο» πρόσωπο της Λίντσεϊ Λόχαν και η φράση «δεν έχω πειράξει τίποτα πάνω μου»

Η δραματικά διαφορετική εμφάνιση της Λίντσεϊ Λόχαν προκάλεσε πολλές συζητήσεις όταν έκανε το ντεμπούτο της νωρίτερα φέτος, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γεμίζουν με εικασίες σχετικά με καινοφανείς «μη ανιχνεύσιμες» επεμβάσεις, στις οποίες μπορεί να υποβλήθηκε για να πετύχει την εμφάνισή της.

Όταν τελικά η Λόχαν ρωτήθηκε σχετικά, απέδωσε την αλλαγή σε «μια πρωινή κρύα πετσέτα προσώπου» και στην περιποίηση Avene.

Την ίδια περίπου εποχή, η Αριάνα Γκράντε αρνήθηκε ότι έχει κάνει οποιαδήποτε αισθητική επέμβαση σε τεστ ανιχνευτή ψεύδους (που ως γνωστόν δεν γίνεται δεκτό στο δικαστήριο).

Διακεκριμένοι λογαριασμοί ομορφιάς, όπως η IGFamousbyDana, εξέφρασαν την οργή τους για τη δήλωση, γράφοντας σε μια ανάρτηση στο Instagram: «Είμαι τόσο ενοχλημένη. Η δουλειά της δεν είναι καν διακριτική, άρα πρέπει να μας θεωρεί ηλίθιους».

people on here really think if someone “becomes nice” and gets their life together it undoes aging, thickens hair, changes the arrangement of their facial features. fascinating to observe https://t.co/SO1nGadjpi

— Beth McColl (@imbethmccoll) November 22, 2024