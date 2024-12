Τη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη της δολοφονίας του αντιστράτηγου Ιγκόρ Κιρίλοφ και του υπασπιστή του, στη Μόσχα, ανακοίνωσε η FSB (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας) της Ρωσίας. Πρόκειται για έναν 29χρονο, υπήκοο Ουζμπεκιστάν.

O συλληφθείς παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες, λαμβάνοντας οδηγίες να τοποθετήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε ηλεκτρικό σκούτερ κοντά στην κατοικία του Κιρίλοφ.

«Ένας υπήκοος του Ουζμπεκιστάν, γεννημένος το 1995, συνελήφθη ως ύποπτος ότι διέπραξε την επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον διοικητή των ρωσικών δυνάμεων πυρηνικής, χημικής και βιολογικής άμυνας Ιγκόρ Κιρίλοφ και στον υπασπιστή του, τον Ίλια Πολικάρποφ», ανέφερε σε ανακοίνωση η Ανακριτική Επιτροπή. Ο ύποπτος δήλωσε ότι «στρατολογήθηκε από τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Χρησιμοποιώντας ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο τοποθέτησε μια κάμερα παρακολούθησης που μετέδιδε πλάνα στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, παρακολουθούσε την περιοχή και πυροδότησε τον μηχανισμό εξ αποστάσεως μόλις έλαβε σήμα.

Σε αντάλλαγμα για την επίθεση, στον δράστη υποσχέθηκαν αμοιβή 100.000 δολαρίων και μετεγκατάσταση σε ευρωπαϊκή χώρα, μεταδίδει το RT.

Η FSB δημοσίευσε πλάνα από την ανάκριση του πολίτη του συλληφθέντα που πραγματοποίησε την τρομοκρατική επίθεση που σκότωσε τον στρατηγό Kirillov.

«I came to Moscow on the instructions of the Ukrainian special services»

FSB published footage of the interrogation of the citizen of Uzbekistan who carried out the terrorist attack that killed General Kirillov. – RIA Novosti pic.twitter.com/SOZAfeEiHp

— nofm_geopolitics (@nofmgeopolitics) December 18, 2024